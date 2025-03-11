بشأن نفط الإقليم.. برلماني: السفارة الأمريكية فرضت تعديل المادة 12

وقال خلال استضافته امس الاثنين في برنامج ليلة رمضانية الذي تبثه الفضائية، ان "السفارة الامريكية ابلغت القوى السياسية بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة خلافا للدستور"، مشيرا الى ان "الرسالة وصلت عن طريق جهات سياسية بالموافقة على تعديل المادة 12 ".وتابع، ان "تعديل المادة تم برغبة أمريكية، بالرغم من تأثيره على الجدوى الاقتصادية للبلد"، لافتا الى ان "توجه السفارة الامريكية لتعديل المادة 12 أضاف جدية كبيرة في حراك مفاوضات التعديل التي جرت".وتم تمرير تعديل الماد12 من قانون الموازنة بعد تعطيلها عقد الجلسات ونشوب خلافات سياسية بسبب خسارة لمبالغ كبيرة جراء رفع كلف انتاج نفط إقليم كردستان، حيث يتضمن تعديل المادة 12 من الموازنة تحديد كلف انتاج نفط الاقليم بـ16 دولارا للبرميل الواحد.