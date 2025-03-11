مخالفات قانونية وازمات وافتعال للمشاكل.. ملف محافظ البصرة امام البرلمان بعد يومين

وقال البزوني لـ نيوز، إن "محافظة هي رئة الاقتصادية وهي أكثر محافظة تأخذ تخصيص وموازنات وفي عام 2023 كانت تخصيصاتها 3 ترليون و2 ترليون في 2024 وهذا ما يعادل تخصيصات من 4 الى 5 محافظات"، مشيرا الى انه "نحتاج الى رؤية مشاريع استراتيجية على الواقع وليس فقط "تبليط" وخدمات أخرى بسيطة لا تشكل فارقاً".وأضاف، أن "البصرة تعاني من أزمات كثيرة منها السكن والبطالة والمياه ونحتاج الى خلق وضع استثماري من خلال القطاع الخاص كون المحافظة حاضنة جيدة للاستثمارات لمعالجة المشاكل الحقيقية، وألا يكون الاستثمار خادماً لجهة او شركة معينة فقط".وتابع: "قبل أيام كانت هناك ازمة بين مجلس محافظة والمحافظ وسببها عزل رئيس هيئة استثمار المحافظة، وتنصيب العيداني نفسه رئيساً لها وهذه مخالفة دستورية واضحة حسب النص الدستوري، سادساً الفقرة (واو) التي لا تسمح الى المحافظ او نائبيه او رئيس مجلس المحافظة او اعضاء المجلس باستغلال هذه الوظيفة".وأشار الى انه "يجب ان يكون منصب رئيس دستورياً من خلال الترشيح او ذهاب المنصب الى نائب الهيئة بالوكالة وهو من يشغله الى ان يتم ترشيح بديلاً عن الرئيس المعزول من قبل مجلس المحافظة وتتم المصادقة عليه من قبل المحافظ، وما قام به العيداني غير قانوني".وكشف البزوني عن "وجود تقرير مفصل من قبل لجنة متابعة مخالفات محافظة عند غياب مجالس المحافظات اليوم او غدا سيرفع الى رئيس مجلس النواب ويتم قراءته امام الجميع وبحسب قناعتهم إذا تم تثبت سواء هدر للمال العالم او فساد او اداري هم من سيحكمون بالذهاب الى النزاهة او القضاء".