صراع على المناصب في البصرة... واتهامات للعيداني بالتفرد بالسلطة وتجاوز للصلاحيات!

شهدت صراعا غيرَ مسبوقٍ على منصبِ رئيسِ هيئةِ الاستثمارِ بين السلطتين التشريعيةِ والتنفيذية حيث فرضت المحاصصةُ وحساباتُ المغانمِ نفسَها. وقد استحوذ المحافظ على منصب هئية استثمار المحافظة، مما وصف بتفرد بالسلطةِ وتجاوز على صلاحياتِ مجلسِ المحافظة.ماذا كشف أعضاء في مجلس البصرة؟ تابعوا هذا التقرير من السومرية!