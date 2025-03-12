ارتفاع اسعار اللحوم والدجاج في النجف... أين الاجهزة الرقابية؟

شهدت اسواق محافظة ارتفاعا باسعار اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والاسماك رغم الرقابة التجارية للسيطرة على الاسعار في شهر رمضان وحديث الحكومة عن حملات على الأسواق، ما يضع اكثر من علامة استفهام عن دور الاجهزة الرقابية.ماذا قال المستهلكون في هذا التقرير من السومرية؟