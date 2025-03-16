في العراق: استجوابات الوزراء في خطر والإعلام هو الملاذ الأخير!

كشفت النيابية بوجود إرادة سياسية تعيق تفعيل الاستجوابات ضد الوزراء المقصرين، مشيرةً إلى إمكانية إلى الإعلام إذا استمرت المماطلة. من جانبهم، اعتبر بعض النواب أنّ مناقشة هذا الملف في الوقت الراهن لا تتعدى كونه استعراضا إعلاميا.التفاصيل في هذا التقرير من السومرية!