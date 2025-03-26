بعد فترة انقطاع طويلة.. البرلمان يستأنف جلساته لمناقشة قوانين مهمة‎

واخيرا عقدت جلسة والتي شهدت مناقشة وقراءة بعض القوانين ابرزها قانون الحشد حيث كشف نواب عن التوصل الى حلول حول النقاط الخلافية بشان القانون مؤكدين ان تعطيل المجلس ليس من مصلحة احد.وشهدت الجلسة تقرير أملاك الدولة فيما تم تأجيل لقانون الاستثمار الصناعي، ومع دوران عجلة الجلسات اكد نواب وجود اكثر من ستة قوانين مهمة تنتظر التشريع.