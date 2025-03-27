لا مشاريع ولا تعيينات.. ابرز ما تتضمنه موازنة 2025

وقال الكرعاوي في تصريح لـ ، انه "هناك تلكؤا كبيرا في تمويل المشاريع الاستثمارية وبالتالي صدر توجيه وقرار مبدئي بعدم ادراج اي مشاريع جديدة ضمن موازنة 2025 حتى تتمكن الحكومة من تمويل المشاريع المدرجة والمشاريع المستمرة وحتى لا يكون هنالك توقف وتلكؤ للمشاريع وبالتالي اندثارها وتأخير توفير الخدمة ".وأضاف: "هذا القرار تم اتخاذه بتشاور مع لتوجيه الحكومة بعدم ادراج مشاريع جديدة والمضي بإكمال ما مدرج الان "، مبينا ان "هناك توقفا بالمشاريع وبالتالي اندثارها وتأخير توفير الخدمة ما يعني ان الاتفاق مع وكذلك ما تم تداوله في لتوجيه الحكومة بعدم ادراج مشاريع جديدة والمضي بإكمال ما مدرج في الموازنة".وأشار الكرعاوي الى ان "عدم صرف اموال بعض المشاريع والمقاولين هو احد الاسباب التي دفعتنا الى اتخاذ هذا القرار على اعتبار ان الحكومة غير قادرة على تمويل كل المشاريع المستمرة وادراج مشاريع جديد يعني دخول بالتزامات مستقبلية قد لا تستطيع الحكومة الايفاء بها ".وختم ان "موازنة عام 2025 ستكون خالية من المشاريع الجديدة ومن التعيينات".