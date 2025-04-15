الهايبر ماركت... تخفيضات بـ40% لشريحتي المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية

تفتح اسواق الهايبر ماركت التعاونية ابوابها لاستقبال المتبضعين في ، وتؤمن احتياجاتهم اليومية بتخفيضات تصل لأربعين بالمئة لشريحتي المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية.تابعوا التفاصيل في هذا التقرير من السومرية!