نواب: أساليب التسقيط والاتهامات تستبق الانتخابات

قبيل موعدها بأشهر يبدو ان التنافس الانتخابي سيتحول الى صراع محتدم باتت بوادره تطفو على السطح حيث تؤكد كتل عدم وجود طابع المنافسة الشريفة على أساس المشاريع التي تخدم الجمهور وانما باستخدام أساليب التسقيط والاتهامات.انحراف طريق التنافس الانتخابي لم يقتصر على التسقيط السياسي وانما قد ينحدر نحو استهداف المكونات وفق ما كشفه نواب وهو ما يشكل خطورة كبيرة على المجتمع.