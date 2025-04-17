اللجنة المالية: استحداث تقسيمات ادارية "مكلف ماليًا".. وحلبجة "محافظة شكلية" لعدم وجود موازنة

وقال عضو اللجنة في حديث للسومرية نيوز، ان "الدخول في تقسيمات ادارية غير مدروسة سوف يعرض الى المزيد من فقد السيطرة على الموارد المالية لاسيما وان المحافظة تحتاج الى تخصيصات والى محافظ ومجلس محافظة اضافة الى مديريات عامة".وأشار الى ان "كل هذه الامور غير مستعدين لها، خصوصا وان العراقي يعاني من نزول بأسعار النفط بالإضافة الى عدم وجود موازنة لعام 2025"، مشيرا الى وجود "نية حكومية بعدم ارسال جداول الموازنة والاعتماد على تخصيصات 2024".واعتبر أن "التصويت على استحداث محافظة تصويت شكلي باعتبار انه لا وجود لموازنة واستحداث المحافظة يحتاج الى صرف وانفاق والحكومة غير مؤهلة لذلك".