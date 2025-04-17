برلماني يكشف سبب عدم تطبيق نظام الاتمتة: اقتصاديات هذه الفئة ستتوقف

وقال الكرعاوي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية ، إن "الحكومة وضعت نفسها بموقف صعب بعد زيادة التخصيصات المالية والمؤسسات الان في حرج والحل الوحيد لها هو تأخير جداول الموازنة".واضاف، ان "الأيام القادمة سنشهد توقف للجميع المشاريع مثلما حدث في 2014، والحكومة الان مخالفة بسبب الانفاق خارج الضوابط بحسب الفقرة 70 ثانياً من الدستور".واشار الى انه "ليس لدينا نظام الكتروني ولا توجد رقابة حقيقية على كمية البضائع المستوردة او المستهلكة او نوعها وعدم السيطرة على المنافذ والكمارك والضرائب".واكد أن "هناك ارادة سياسية لعدم تطبيق نظام الاتمتة وإذا تم تطبيقه فان اقتصاديات السياسيين ستتوقف".