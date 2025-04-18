النفط يهبط واقتصاد العراق في دائرة الخطر‎.. فيديو

الى خمسين دولارا او اقل سعر برميل النفط في الفترة المقبلة، ازمة جديدة قد تضرب اقتصادات العديد من البلدان من ضمنها ، لتعيد مخاوف تأثر الوضع الاقتصادي خصوصا ملفي الرواتب وتقديم الخدمات.الاعتماد الكلي في الانفاق الحكومي على النفط هو المشكلة الاكبر بحسب خبراء، شددوا على ضرورة تفعيل القطاعات المختلفة كالصناعة والزراعة لتعزيز ميزانية البلاد.