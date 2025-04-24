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لجنة نيابية: الشرع رئيسا معترف به ولقاءه بالسوداني دبلوماسيا

خاص السومرية

2025-04-24 | 15:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لجنة نيابية: الشرع رئيسا معترف به ولقاءه بالسوداني دبلوماسيا
1,778 شوهد

أكدت عضو لجنة الخدمات ولجنة الاوقاف وشؤون العشائر النيابية، النائب نيهال الشمري، اليوم الخميس، الرئيس السوري احمد الشرع أصبح معترفاً به في جميع الدول العربية والاجنبية، فيما اشارت الى ان لقاءه بالسوداني دبلوماسيا طبيعي جداًُ.

وقالت الشمري في حديثها لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "السوداني عضو بائتلاف إدارة الدولة والذي من المفترض ان يكون هناك رأياً موحداً تجاه الرئيس السوري احمد الشرع ولا نعتقد انه ذهب للقاء به في الدوحة من تلقاء نفسه".
ولفتت الى ان "الشرع أصبح رئيساً معترف به من قبل أمريكا وأوروبا والخليج والتقى بهم وهو صديق لهم الان والعراق اخر من ذهب الى لقاءه والامر دبلوماسي إقليمي وطبيعي جداً".
وأشارت الى ان "اغلب المعارضين للقاء السوداني بالشرع يتحججون بأنه كان ارهابياً".
وبينت، أنه "لم يعد هناك وقتاً كافياً للتغيير بقانون الانتخابات، والمفوضية أعطت 10 أشهر للحكومة لتغييره والان إذا تم التعديل عليه ستكون هناك فوضى".
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