لجنة نيابية: الشرع رئيسا معترف به ولقاءه بالسوداني دبلوماسيا

وقالت الشمري في حديثها لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية ، إن " عضو بائتلاف والذي من المفترض ان يكون هناك رأياً موحداً تجاه الرئيس السوري احمد الشرع ولا نعتقد انه ذهب للقاء به في من تلقاء نفسه".ولفتت الى ان "الشرع أصبح رئيساً معترف به من قبل وأوروبا والخليج والتقى بهم وهو صديق لهم الان والعراق اخر من ذهب الى لقاءه والامر دبلوماسي إقليمي وطبيعي جداً".وأشارت الى ان "اغلب المعارضين للقاء السوداني بالشرع يتحججون بأنه كان ارهابياً".وبينت، أنه "لم يعد هناك وقتاً كافياً للتغيير بقانون الانتخابات، والمفوضية أعطت 10 أشهر للحكومة لتغييره والان إذا تم التعديل عليه ستكون هناك فوضى".