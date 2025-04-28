لضرب جيوب الفاسدين.. تحرك لتعديل قانون الرقابة العامة الجديد

وقال الكرعاوي في تصريح للسومرية نيوز، إن "عدم وجود نظام الكتروني وأجهزة متطورة سيفاقم المشاكل الحالية ولن تضاعف الايرادات غير النفطية في حال استمر الملف على ما هو عليه الان ".وتابع، ان "جزء من الورشة التي عقدت اليوم هو مشاركة مؤسسة الخبراء الدوليين لتعظيم الإيرادات غير النفطية عبر تعديل قانون للرقابة على التخصيصات والواردات رقم 55 لسنة 2017".وأضاف، ان "المشاركة دولية مهمة لتبادل الآراء من الخبراء الحاضرين لإنضاج قانون يعظم الإيرادات المالية غير النفطية"، مشيرا الى ان "تعديل قانون العامة سيمنع ذهاب الأموال الى جيوب الفاسدين".