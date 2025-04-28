الازمة العالمية تهدد اقتصاد العراق بالانكماش!

مختصون: انخفاض سعر الصرف في الاسواق العراقيةارتداد لازمة عالمية اوسع



ارتداد الازمة الاقتصادية التي يشهدها العالم قد ينعكس على الاقتصاد المحلي ولعل ارتفاع اسعار الذهب وتذبذب سعر صرف الدولار دليل على انعكاس الازمة العالمية







المختص في الشأن الاقتصادي يوضّح عبر إنعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على