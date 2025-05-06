العراق ينهي العمل بمد انبوب الغاز لمحطات الكهرباء... كم سيفقد بعد توقف الغاز الايراني؟

أنهت الجهات المسؤولة العمل بمد انبوب الغاز الذي سيزود محطات توليد بالغاز المستورد من دول بدلاً عن الإيراني حيث أن مسعى الحكومة لايجاد البدائل للغاز الايراني المشغل لمحطات توليد الكهرباء اتاح للبلد انجاز العديد من الخطط التي ظلت غائبة طوال عقود لعل ابرزها هو استثمار الغاز المصاحب بالاضافة الى بناء محطات استلام للغاز المسال في موانئ .إليكم التفاصيل في هذا التقرير من السومرية!