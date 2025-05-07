جلسات البرلمان... خشية من اقحام فقرات جدلية تعطل دوران عجلة التشريع

كشف نوابٌ عن كواليسِ تعطيلِ جلساتِ البرلمانِ والتي تكمنُ في الخشيةِ من اقحامِ فقراتٍ جدليةٍ على جدولِ الاعمالِ لتتصاعدَ لغةُ العتبِ بين النوابِ انفسِهم على ما وصل اليه حالُ البرلمان.