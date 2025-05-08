أسعار النفط المنخفضة: خطر يلوح في أفق الموازنة العراقية!

يبدو أنّ هبوط أسعار النفط عالميًّا نحو 50 دولارًا سيعمق جراح الوضع المالي الذي يُعاني أصلًا من أزمة سيولة نقدية خاصّة وأنّ السعر التقديري الذي سجلته الموازنة هو 70 دولارًا للبرميل الواحد ليصبح الفارق وفق الاسعار الحالية كبيرًا وهو ما ينذر بعجز خطير.التفاصيل في هذا التقرير من .