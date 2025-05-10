نواب يكشفون عن تحركات نحو تقليص العطلة التشريعية

مقترحات نيابية لتقليص العطلة لشهر واحد او التوجه لعقد جلسات استثنائية لاستغلال الوقت





كشف نواب عن تحركات نحو تقليص العطلة التشريعية لشهر واحد او الذهاب نحو عقد جلسات استثنائية لاستغلال الوقت المتبقي من الدورة الحالية لتمرير القوانين العالقة في ادراج البرلمان