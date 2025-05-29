الحكومة تخطط لإعادة هيكلة المصارف: الرافدين والرشيد في صميم التحول الرقمي!

إعادة هيكلة المصارف الحكومية داخل بات أمرًا ضروريًا خاصّة مع وجود تحديات مالية واقتصادية راحت تواجه القطاع المصرفي.

تعتزم الحكومة إعادة هيكلة المصارف الحكومية، وخاصة مصرفي والرشيد، في خطوة تهدف إلى تحويلهما إلى مؤسسات مالية أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة.

وتتمثل الخطة في إنشاء مصرف جديد يعتمد على أحدث الأنظمة الرقمية، مع إجراء إصلاح تدريجي لهيكلة عبر تقسيمه إلى مصرفين منفصلين. حيث سيُخصص الأول في التعاملات الحكومية مع إتاحة المجال للمستثمرين للمشاركة في رأسماله، بينما سيتم دمج الثاني مع مع فتح الباب أمام القطاع الخاص للمساهمة في رأسماله.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية شاملة لتعزيز أداء القطاع المصرفي الحكومي ومواكبة التطورات التقنية في القطاع المالي.

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