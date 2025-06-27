العراق بين الفساد والتمويل: 22 مليار دولار هدر في عقد السكك الحديد

عاد ملف فساد عقد سكك الحديد على الساحة مجدّدًا، وهو الذي تسبب في هدر يُقدَّر بـ 22 مليار دولار. وفي ظلّ هذه الأوضاع، يلجأ اليوم إلى لتمويل مشاريع ، مما يثير تساؤلات كبيرة حول هذا الأمر.التفاصيل في هذا التقرير من .