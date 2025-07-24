Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
البيت الأبيض يوجه اتهاماً الى أوباما: كان يمارس التخريب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

من يحاسب شركتي "كار" و"قيوان"؟.. ملفات فساد كبرى ونهب منظم لثروات العراق

خاص السومرية

2025-07-24 | 06:25
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/69/حيدر-الشمري
من يحاسب شركتي &quot;كار&quot; و&quot;قيوان&quot;؟.. ملفات فساد كبرى ونهب منظم لثروات العراق
639 شوهد


السومرية نيوز ـ خاص

تصاعدت المطالبات النيابية في الآونة الأخيرة بإعادة فتح ملفات عقود الفساد وتهريب النفط الخاصة بشركتي "كار" و"قيوان"، اللتين كانتا تسيطران على المقدرات الاقتصادية النفطية في شمال العراق، على الرغم من الأدلة الواضحة التي يقدمها بعض أعضاء مجلس النواب حول تورط هاتين الشركتين بخسائر تقدر بمليارات الدولارات للعراق، إلا أن التسويف والمماطلة وإغلاق ملفاتهما يكون سيد الموقف.



ومع حراك الحكومة المركزية وإقليم كردستان لحل أزمة الرواتب وتنفيذ جميع بنود الاتفاقات السياسية والدستورية والقانونية، أصبح من الضروري التطرق إلى ملف سرقات شركتي "كار" و"قيوان"، ومحاسبة جميع المقصرين والمتواطئين معهما.

وكانت كل من شركتي "كار" و"قيوان كروب" قد أبرمتا سنة 2017 عقداً مدته 5 سنوات مع وزارتي النفط والكهرباء، ووفق الاتفاقية، تقوم كل شركة بتصفية 100 ألف برميل من النفط يومياً لصالح الحكومة العراقية، مقابل 12 دولار أمريكي لكل برميل.
وتعتبر شركة "كار" إضافة إلى فسادها ـ باعتراف وزارة النفط ـ واحدة من أكبر شركات تهريب النفط في العالم، وسجلها حافل في ملفات الفساد وخرق القانون.
تواطؤ علني
وأشار لجنة النفط والغاز النيابية في وقت سابق إلى "تواطؤ "كار" و"قيوان" في عمليات تهريب نفطي من حقول كركوك ومخمور، بطاقات تقدر بين 200–300 ألف برميل يوميًا، مخلّفة هدراً سنويًا يقدر بمئات ملايين الدولارات".
مختصون ذكروا ان "كار مرتبطة بعلاقات قوية، منها كيانات سياسية وتعاملات مع الكيان الصهيوني".
واكدوا ان "هناك وثائق أظهرت أن شركتين مدعومتان من الحزبين الحاكمين في الإقليم وذوي نفوذ، ويتولى منظومة كركوكية وسرية دعم الاتفاقات السرية".
أبواب القضاء
وفي خضم ذلك، يؤكد قانونيون أن "اللجوء إلى القضاء للطعن بالعقود المبرمة بين شركة توزيع المنتجات النفطية "سومو" وشركتي "كار" و"قيوان"، لعدم إيفاء الشركتين بالتزاماتهما القانونية حسب العقود المبرمة، هو الحل الوحيد لفتح ملفات الفساد والسرقات الكبرى التي تمت في قطاع النفط دون رقيب أو حسيب".
النفوذ السياسي
ورغم تشكيل لجان نيابية وكشف البرلمان عن الهدر، فإن "العمليات تحقيقية بطيئة وغالبًا ما تُسقط أو تُستبدل خلف أبواب مغلقة، كما ان ملفات التهريب وفقا لمختصين، تهم جهات ذات نفوذ سياسي وأمني في الإقليم، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى وقف التحقيقات أو إهمالها"، وفقا لمراقبين.
ورغم ذلك فانه في كانون الأول 2023، جرى تجديد عقود "كار" و"قيوان" لتوليد الطاقة رغم السمعة الفاسدة، ما يدلّ على تقاطعات من السلطة التنفيذية والقضائية.
غياب التحقيقات
من جانبه، دعا اقتصاديون الى ضرورة "وجود ضغط برلماني من خلال قيام نوابا بدفع الملف عبر استدعاء مسؤولين، وتسجيل رسائل رسمية للحكومة، لكن هذا لا يترجم دائمًا إلى تحقيقات عالية المستوى".
وأكدوا: انه " من المحتمل أن يبقى الملف في حالة صمت شكلي ما لم تُمارَس ضغوط أكثر فعالية من برلمان مستقل، أو منظمات مدنية، أو تدخل قضائي فاعل من هيئة النزاهة، أو تحقيق جنائي حال وجود أدلة قاطعة – لكن ذلك حتى الآن غير ظاهر".
استحواذ كامل
وفي غضون ذلك، كشف نائب سابق "عن استحواذ شركة كار، المملوكة لباز رؤوف كريم والمتهم بوجود علاقات له مع الكيان الصهيوني، على عمليات تهريب النفط".
واكد "وجود وثائق موجهة لمحكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، والتي تضمنت ان شركة كار قامت وبالتعاون مع حكومة إقليم كردستان، بالسيطرة على حقول النفط الخام في كركوك، حيث قامت الشركة المذكورة اعتباراً نيسان/2015، بإنتاج النفط الخام، ولغاية كانون الأول/2017، وقامت بإنتاج وتصدير كميات كبيرة من النفط، دون علم وزارة النفط بذلك، وحسب ما ورد في كتاب شركة نفط الشمال، في 13/2/2018، والذي تم التلاعب فيه، بالكميات المنتجة بشكل واضح جداً".
وأضافت الوثائق، ان "الشركة قامت بعد سيطرة القوات الاتحادية، على محافظة كركوك، بالتعاقد لمدة 365 يوماً، وبمبلغ 146 مليون دولار أمريكي، بواقع عشرة دولارات لكل برميل نفط خام مكرر، على أن تقوم هذه الشركة بتسليم كافة المنتجات النفطية من الغاز السائل والكازولين العالي الأوكتان، والنفط الأبيض المعالج، وزيت الغاز، وزيت الوقود".
هيمنة بالطول والعرض!
وبشأن هيمنة شركة كار على القطاع النفطي، أكد مصدر برلماني أن "شركة كار تتحكم في الملف النفطي في الإقليم وتفرض سيطرتها عليه"، لافتا الى أن "حكومة الإقليم ممثلةً بالحزب الديمقراطي قد سعت للسيطرة على منطقة مخمور من أجل الحصول والاستحواذ على النفط الموجود داخلها".
واضاف ان "بعض المناطق التي كان يتواجد فيها عناصر حزب العمال الكردستاني، أصبحت اليوم محطَّ أنظار الطامعين، ومخمور على وجه الخصوص، لكونها تحتوي على حقول نفطية ومجموعة آبار"، مشيرا الى ان "منطقة مخمور تمثل مكانا غنيا بالنفط وبمحاذاة أحد الجبال وتعد منطقة استراتيجية وعسكرية وغنية بالثروات، حيث تحاول شركة كار أن تحكم قبضتها على النفط الموجود داخل هذه المنطقة".
وبين، ان "شركة كار تحكم سيطرتها على الملف النفطي في الإقليم وتسعى للسيطرة على نفط منطقة مخمور، على الرغم من أن المنطقة حاليا تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، إلا أن الأطماع بثرواتها مازالت قائمة".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
من الابتلاء إلى الشفاء! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٧ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-24
Play
من الابتلاء إلى الشفاء! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٧ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-24
ناس وناس
Play
ناس وناس
البصرة ابو الخصيب - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-24
Play
البصرة ابو الخصيب - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-24
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
السيد ابو حبيب الصافي، رجل دين - MIC Alsumaria - الحلقة ١٥ | season 1
16:00 | 2025-07-23
Play
السيد ابو حبيب الصافي، رجل دين - MIC Alsumaria - الحلقة ١٥ | season 1
16:00 | 2025-07-23
من الأخير
Play
من الأخير
المدنيون.. هادئون في ركن مضطرب - من الأخير م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-07-23
Play
المدنيون.. هادئون في ركن مضطرب - من الأخير م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-07-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-23
Play
العراق في دقيقة 23-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-23
Play
نشرة ٢٣ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-23
Live Talk
Play
Live Talk
شابة تعيد كتابة تاريخ العراق - Live Talk - الحلقة ٧٩ | 2025
10:30 | 2025-07-23
Play
شابة تعيد كتابة تاريخ العراق - Live Talk - الحلقة ٧٩ | 2025
10:30 | 2025-07-23
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - كاسيت 23-7-2025 | 2025
00:30 | 2025-07-23
Play
أبراج - كاسيت 23-7-2025 | 2025
00:30 | 2025-07-23
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
طريق العودة… بين الجرعة والإدمـ.ان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-22
Play
طريق العودة… بين الجرعة والإدمـ.ان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-22
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام وأغاني 22-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-22
Play
أرقام وأغاني 22-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-22
الأكثر مشاهدة
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
من الابتلاء إلى الشفاء! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٧ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-24
Play
من الابتلاء إلى الشفاء! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٧ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-24
ناس وناس
Play
ناس وناس
البصرة ابو الخصيب - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-24
Play
البصرة ابو الخصيب - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-24
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
السيد ابو حبيب الصافي، رجل دين - MIC Alsumaria - الحلقة ١٥ | season 1
16:00 | 2025-07-23
Play
السيد ابو حبيب الصافي، رجل دين - MIC Alsumaria - الحلقة ١٥ | season 1
16:00 | 2025-07-23
من الأخير
Play
من الأخير
المدنيون.. هادئون في ركن مضطرب - من الأخير م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-07-23
Play
المدنيون.. هادئون في ركن مضطرب - من الأخير م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-07-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-23
Play
العراق في دقيقة 23-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-23
Play
نشرة ٢٣ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-23
Live Talk
Play
Live Talk
شابة تعيد كتابة تاريخ العراق - Live Talk - الحلقة ٧٩ | 2025
10:30 | 2025-07-23
Play
شابة تعيد كتابة تاريخ العراق - Live Talk - الحلقة ٧٩ | 2025
10:30 | 2025-07-23
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - كاسيت 23-7-2025 | 2025
00:30 | 2025-07-23
Play
أبراج - كاسيت 23-7-2025 | 2025
00:30 | 2025-07-23
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
طريق العودة… بين الجرعة والإدمـ.ان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-22
Play
طريق العودة… بين الجرعة والإدمـ.ان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-22
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام وأغاني 22-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-22
Play
أرقام وأغاني 22-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-22

اخترنا لك
السومرية.. التطبيق الأكثر حضورا في متناول العراقيين
04:22 | 2025-07-23
بالفيديو: انتعاش اسواق بيع معدات الاطفاء‎
04:19 | 2025-07-23
نائب يكشف عن رسائل من المرجعية للاطار ويؤكد: الانتخابات تقع بمنطقة الخطر
15:32 | 2025-07-22
بعد فاجعة هايبر ماركت الكوت.. كربلاء تُطلق حملة ضد المخالفات
03:00 | 2025-07-22
ضغوط سياسية ومساومات على الخدمات الأساسية في "مجمع الإحسان"
02:00 | 2025-07-22
الاستغناء عن الحبر الانتخابي: قرار يثير القلق بشأن نزاهة الانتخابات
01:00 | 2025-07-22

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.