https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536302-638901552238367638.jpeg
القائم بأعمال السفارة الامريكية لـ"السومرية": حققت حلمي بزيارة المتنبي.. ومتحمس لشارع الرشيد
خاص السومرية
2025-08-07 | 05:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
903 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
وصف القائم باعمال السفارة الامريكية في
بغداد
ستيفن
فاجن، اليوم الخميس، بأنه "حقق حلمه" بزيارة
شارع المتنبي
في بغداد اليوم، مشيرا الى انه يصعب عليه تحديد اكثر المعالم الاثرية العراقية التي اعجبته، فيما اكد "تحمسه" لرؤية الشكل النهائي لشارع
الرشيد
بعد انتهاء عمليات الترميم.
وقال فاجن خلال جولة اجراها في
شارع المتنبي
وشارع
الرشيد
، في تصريح لمراسل
السومرية
، انه "قضيت 4 سنوات في
العراق
اثنتان منها في
بغداد
واثنتان في
أربيل
، وطالما اردت المجيء الى شارع
المتنبي
واتيت أخيرا لهذا الجزء الثقافي التراثي لمشاهدة المكان الحضاري والاعمال الجادة للحفاظ عليه"، مؤكدا ان "هذا المكان لا يهم العراقيين فقط بل يهم الحضارة العالمية اجمع".
وأكد أن "ما شاهدته فاق توقعاتي، خصوصا اعمال الحفاظ والترميم الجارية على هذا المكان التراثي"، مشيرا الى انه "رأي
شارع الرشيد
أيضا ولا استطيع الانتظار لمشاهدة الشكل النهائي له بعد انتهاء الترميم والصيانة، ورأيت بعض المقاهي وأماكن بيع الكتب الجميلة".
وأوضح أنه "ساشجع زملائي الدبلوماسيين من البعثات الأخرى لزيارة هذا المكان أيضا"، مبينا ان "هذه اول مرة ازور فيها هذا الشارع اتيحت لي الفرصة سابقا لزيارة مواقع تاريخية وتراثية مثل قبر النبي ناحوم في القوش والقلعة في أربيل وكلاهما ساهمت
واشنطن
بتمويل ترميمهما، فضلا عن تمويل
ترميم
اثار
بابل
، وهذه اول فرصة لي لزيارة شارع المتنبي".
وأشار الى انه "يصعب علي تحديد ماهو اكثر شيء اعجبني في التراث العراقي، لكنني حصلت على نسخة مترجمة باللغة
الإنجليزية
لرواية عراقية ولا استطيع الانتظار لأعود وابدأ بقراءتها".
وحول حرارة الطقس، اكد ان "الجو حار صحيح لكن الحرارة جافة جدا، لذلك طالما تكون موجودا في مكان الظل وبعيدا عن الشمس فلا توجد مشكلة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
سياسة
خاص السومرية
السفارة الامريكية في بغداد
ستيفن فاجن
السومرية نيوز
شارع المتنبي
شارع الرشيد
سومرية نيوز
الإنجليزية
السومرية
المتنبي
العراق
