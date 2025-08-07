وقال فاجن خلال جولة اجراها في وشارع ، في تصريح لمراسل ، انه "قضيت 4 سنوات في اثنتان منها في واثنتان في ، وطالما اردت المجيء الى شارع واتيت أخيرا لهذا الجزء الثقافي التراثي لمشاهدة المكان الحضاري والاعمال الجادة للحفاظ عليه"، مؤكدا ان "هذا المكان لا يهم العراقيين فقط بل يهم الحضارة العالمية اجمع".وأكد أن "ما شاهدته فاق توقعاتي، خصوصا اعمال الحفاظ والترميم الجارية على هذا المكان التراثي"، مشيرا الى انه "رأي أيضا ولا استطيع الانتظار لمشاهدة الشكل النهائي له بعد انتهاء الترميم والصيانة، ورأيت بعض المقاهي وأماكن بيع الكتب الجميلة".وأوضح أنه "ساشجع زملائي الدبلوماسيين من البعثات الأخرى لزيارة هذا المكان أيضا"، مبينا ان "هذه اول مرة ازور فيها هذا الشارع اتيحت لي الفرصة سابقا لزيارة مواقع تاريخية وتراثية مثل قبر النبي ناحوم في القوش والقلعة في أربيل وكلاهما ساهمت بتمويل ترميمهما، فضلا عن تمويل اثار ، وهذه اول فرصة لي لزيارة شارع المتنبي".وأشار الى انه "يصعب علي تحديد ماهو اكثر شيء اعجبني في التراث العراقي، لكنني حصلت على نسخة مترجمة باللغة لرواية عراقية ولا استطيع الانتظار لأعود وابدأ بقراءتها".وحول حرارة الطقس، اكد ان "الجو حار صحيح لكن الحرارة جافة جدا، لذلك طالما تكون موجودا في مكان الظل وبعيدا عن الشمس فلا توجد مشكلة".