الاعمار والتنمية: المالية اكدت وجود أزمة سيولة وهناك قلق على رواتب الموظفين

أكدت عضو تحالف الاعمار والتنمية، النائب مهدية ، اليوم الخميس، أن كشفت وجود أزمة سيولة، فيما اشارت الى ان هناك قلقا على رواتب الموظفين.

وقالت في حديثها لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية ، إن "هنالك الكثير من القوانين الملحة داخل التي يجب التصويت عليها والتي تهم والتي من ضمنها قانون التربية والحشد الشعبي والاشعاعيين".

واشارت الى ان "الوضع التشريعي مرهون بزعل ومصالحة ونائبه الأول، والإطار التنسيقي وتحالف ورئاسة البرلمان كلها تتحمل مسؤولية ما حصل وما الذي ممكن ان يحصل بالجلسات القادمة".

هنا.

شاهد كاملة عبر النقر

وأكملت، ان " اكدت وجود ازمة سيولة غير معلنة وهناك قلق مستمر على رواتب الموظفين، لكن عند مخاطبة الوزارة تجيب بأن الرواتب مؤمنة".