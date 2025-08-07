اعتراضات نيابية على قانون حرية التعبير

نواب: ابرز الفقرات هي كيفية تنظيم التظاهرة ومايرافقها من اجراءات



يواجه قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي جملة اعتراضات نيابية وشعبية ازاء ما تتضمنه من بنود وصفها بعض البرلمانيين بتكميم الافواه فيما اشار اخرون الى ان ابرز الفقرات التي جعلت النواب معترضين على المسودة هي كيفية تنظيم التظاهرة ومايرافقها من اجراءات معقدة