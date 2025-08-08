الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
انتخابات "تحت الأجنحة": المرشحون الفرديون انخفضوا من 25% الى 0.09%.. هل "تنقرض" فكرة المستقل؟
خاص السومرية
2025-08-08 | 02:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
587 شوهد
السومرية
نيوز-خاص
تكشف الارقام المعلنة من
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
، ان متغيرات جوهرية في الانتخابات القادمة مقارنة بالانتخابات السابقة في عام 2021، حيث يبدو أن قصة "المرشح المستقل" سقطت ولم تعد رائجة، لأسباب عديدة، ليس ابتداء بتغيير
قانون الانتخابات
الذي لن يكون بصالح المرشح المنفرد، ولا انتهاء بالتجربة السلبية للمرشح المستقل في الدورة البرلمانية الحالية، التي تجعل منه اما نائبا مشاغبا لايلتزم بالاتفاقات السياسية، او ضعيفا لا يستطيع التأثير بقضايا مصيرية داخل البرلمان.
في الانتخابات السابقة، كان اجمالي عدد المرشحين للانتخابات يبلغ 3523 مرشحا، بينما في الانتخابات المقبلة يبلغ عدد المرشحين حوالي 8 الاف مرشح وربما ينقص قليلا، ما يعني ان عدد المرشحين ارتفع بنسبة 130%.
لكن المفارقة في طريقة تقسيم هؤلاء المرشحين، ففي الانتخابات السابقة 2021، كان المرشحون الـ3523 مقسمون الى 44 تحالفا (مكونا من عدة أحزاب)، و267 حزبًا، اما المتبقين فهم منفردين مستقلين، حيث بلغ عدد المرشحين المستقلين 887 مرشحا، يشكلون 25% من اجمالي المرشحين للانتخابات، اما الـ75% من المرشحين المتبقين موزعين على أحزاب وتحالفات.
اما في هذه الانتخابات، فيبلغ عدد المرشحين حوالي 8 الاف مرشح، مقسمين على 31 تحالفا، و38 حزبا فقط، وهو إشارة واضحة على ان الجزء الأكبر من الأحزاب انضموا في تحالفات ولم يتبقى منهم سوى 38 حزبا بدون تحالفات، كما ان المفارقة الأكبر ان عدد المرشحين المنفردين في هذه الانتخابات يبلغون 79 مرشحا فقط، وهي نسبة تمثل 0.09%، أي 9 بالألف، في انخفاض كبير جدًا مقارنة بنسبتهم في الانتخابات السابقة عندما بلغوا 25%.
هذا يعني ان هذه الانتخابات تطغى عليها التكتلات والانضواء تحت المضلات الكبيرة، فالمرشحون جميعهم داخل الأحزاب، والأحزاب اغلبها داخل تحالفات اكبر، وهكذا.
وعموما سيكون اجمالي التحالفات والأحزاب والمرشحين الفرديين الذين سيحصلون على تسلسل ارقام القوائم يبلغ 148 كيانا وفردا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
