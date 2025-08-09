عبر السومرية.. مفوضية الانتخابات تحذر المرشحين وتعلن موعد المحاكاة

وقالت المتحدثة باسم لـ ، إن "مفوضية الانتخابات أجرت اليوم القرعة اليدوية لمنح الأرقام الانتخابية لـ31 تحالفاً و38 حزباً و76 مرشحاً، وهناك محاكاة ستجريها المفوضية يوم غد في عموم وتفتح محطات التصويت العام والخاص".وأضافت أن "بيانات المرشحين أرسلت لجهات التحقق، وهي وزارات التربية والتعليم والعدل والأجهزة الأمنية والعسكرية ومن تظهر عليه مؤشرات سيتم استبعاده".وأشارت إلى أن "مفوضية الانتخابات أقرت نموذجاً لورقة الاقتراع"، محذرة المرشحين من "إعلان تسلسلاتهم الانتخابية قبل بدء مدة الدعاية، ومن يخالف سيستبعد".