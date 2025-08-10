قوى وأحزاب تحاول إعادة شحن الشارع مع اقتراب لحظة الحسم الانتخابي

استحضار الخطاب الطائفي بدلا من البرامج.

تستحضر بعض القوى والاحزاب الخطاب الطائفي كأداة أمام غياب المشروع والبرنامج في محاولة لإعادة إنتاج الانقسام وشحن الشارع مع اقتراب لحظة الحسم الانتخابي. وقال مراقبون التقاهم مراسل إن الخطاب الطائفي لا يكشف فقط إفلاسا سياسيا واجتماعيا بل يعكس خللا أعمق في بنية الوعي الانتخابي وإدارة التنافس، فيما أقر مسؤولون بأن اللجنةَ الإعلامية الخاصة بالانتخابات شرعت بتشخيص الجرائم الانتخابية وإطلاق مسار توعوي يهدف إلى تحصين المجتمع.

التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.