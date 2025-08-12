استبعاد مرشحين يُثير جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية

في السباق إلى البرلمان ليس الصندوق وحده من يُقرّر.. أحيانًا تُحسم المعركة قبل أن تبدأ…قرارات استبعاد وحملات تشهير تُحاصر وجوها سياسية معروفة و "المساءلة والعدالة" تعود إلى الواجهة لكن هذه المرة بتوقيت قد يغير موازين القوى.