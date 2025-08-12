سياسيون يربطون مصير الانتخابات بالأحداث المقبلة‎.. فيديو

خاص السومرية

على رمال متحركة يسير المشهد في العراق مع تصاعد الحديث عن تطورات مفاجئة ستشهدها المنطقة في ايلول المقبل وقد تنذر بتاجيل الانتخابات.. ويتساءل سياسيون حول طبيعة السيناريوهات التي يتم التلويح والتي ربما لن تكون بعيدة عن الواقع في ظل التوترات الداخلية والخارجية.