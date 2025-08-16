تحذير من كارثة: حصر الوكالات التجارية يهدد الاقتصاد العراقي ويعيد البلاد إلى أجواء الحصار

وقال الفرج خلال حديثه لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية ، إن “ العراقي لم يحدد العمل بشركات معينة، إلا أن الإجراءات الأخيرة مثل الكتاب الخاص بدخول السيارات جاءت مخالفة للقانون، ما تسبب باضطراب في السوق”، مشيراً إلى أن “ العراقية تعاني من بيروقراطية وتعقيد بالعمل، فضلاً عن استشراء الفساد داخلها”.وأضاف أن “بعض الرسوم تعد بمثابة مجاملة لتجار محددين، بينما تدفع الإجراءات المعقدة الكثير من التجار للعزوف عن المنافذ الرسمية والتوجه إلى المنافذ الشمالية بسبب التعريفة الجمركية”، موضحاً أن “تحديد الوكالات التجارية انعكس سلباً على سوق السيارات والمواطنين على حد سواء”.وبيّن الفرج أن “الهيئات المستقلة في البلاد ما تزال تعتمد أنظمة مزدوجة بين المركزية واللامركزية، ما يجعلها بيئة خصبة لعدم وضوح القرارات وتناقضها”، مؤكداً أن “الاقتصاد العراقي أصبح في خدمة السياسة حالياً، وأن حصر الاستيراد بيد جهة واحدة سيؤدي إلى مضاعفة أسعار السلع والبضائع”.