المالية النيابية: الحكومة ستصدر تعليمات تعالج فيها مشاكل رواتب منتسبي الحشد

اكد عضو النيابية، النائب ، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستصدر تعليمات تعالج فيها المشاكل في رواتب منتسبي الحشد، فيما اشار الى ان القواعد الامريكية لم تحم من الاستهدافات الاسرائيلية، فيما بين أن الحكومة تعمل على تقوية استجابة للمطالبات الشعبية.





واضاف، ان "قانون موجود ولم يسحب من "، مردفاً ان "الحكومة ستصدر تعليمات تعالج فيها المشاكل في رواتب منتسبي الحشد".



وتابع، ان "هناك تريث في اقرار قانون الحشد بعد التهديدات الامريكية"، مشيراً الى ان "الحكومة تعمل على تقوية الحشد استجابة للمطالبات الشعبية".



شاهد عبر النقر هنا.

وقال في حديثه لبرنامج (من الاخير)، إن "الخارجية اكدت ان عددا من الدول خالية من السفراء العراقيين" مبيناً انه "امر طبيعي ان تحصل الكتل على عدد من السفراء".واضاف، ان "قانون موجود ولم يسحب من "، مردفاً ان "الحكومة ستصدر تعليمات تعالج فيها المشاكل في رواتب منتسبي الحشد".وتابع، ان "هناك تريث في اقرار قانون الحشد بعد التهديدات الامريكية"، مشيراً الى ان "الحكومة تعمل على تقوية الحشد استجابة للمطالبات الشعبية".شاهد عبر النقر

ولفت الى ان "امريكا لن تكتفي بايقاف قانون الحشد وستطالب بالمزيد"، مستدركاً ان "القواعد الامريكية لم تنفع بشيء والانسحاب لتقليص النفقات".



وبين، ان "الحشد الشعبي قوة رسمية تشكلت بفتوى دينية ولن تخضع للتهديدات الخارجية"، مستدركاً ان "الانسحاب الامريكي متفق عليه والسبب تقليص تكاليف القواعد".



واردف ان "القواعد الامريكية لم تحم العراق من الاستهدافات الاسرائيلية"، موضحاً ان "الجمهورية الاسلامية لم تعد بحاجة الى الفصائل بوجود ترسانتها الصاروخية".