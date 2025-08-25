نائب يحمل البرلمان مسؤولية التفسير الخاطئ لفقرة حسن السير والسلوك

وقال في حديثه لبرنامج (من الاخير)، إن " لدينا نقص كبير في عدد السفراء ونحن بحاجة الى سد الشواغر "، مضيفاً ان "النواب لم يطلعوا على سير السفراء المزمع تعيينهم".وتابع، ان "الاطار فعل الصواب بالتريث في اقرار قانون "، مردفاً انه "توقيع شركة الامريكية دليل على ان البيئة السياسية آمنة".ولفت الى ان "اكسون موبيل اوقفت تمدد نحو "، مستدركاً ان "موضوع داعش لن يتكرر حتى لو كان بمؤامرة خارجية".واستطرد بالقول: "يجب توحيد الجبهة الداخلية تفادياً للمخاطر الخارجية"، موضحاً ان " يتحمل مسؤولية التفسير الخاطئ لفقرة حسن السير والسلوك".واوضح، ان "هناك معالجات للملاحظات الامريكية التي تتعلق بالدولار وتهريب النفط".