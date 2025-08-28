تحذيرات من كارثة وأزمة حقيقية خلال الصيف المقبل بسبب المياه

وقال الفائز في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية ، إن "هناك اجراءات سياسية تعسفية من قبل وتركيا بشأن اطلاقات المياه وذلك لمحاربة اقتصادياً، من خلال انعدام الزراعة والصناعة وتبقى حاجة العراق لهم".وأكد، ان "العراق مقبل على وأزمة حقيقية الصيف المقبل بسبب المياه اذا لم تكن هنالك حلول سريعة واتفاقيات مع دول المنبع"، مشيرا الى ان "الحكومة عازمة على انهاء هذا الملف بالاتفاقات".واردف ان "دول المنبع تضغط على العراق من اجل انعدام الزراعة والصناعة لتبقى عمليات الاستيراد منهم ويبقى العراق سوق لتصريف منتجاتهم".وشدد على "ضرورة اكمال محطة تحلية المياه بالبصرة وانشاء محطات اخرى للذهاب الى الاتفاق مع تركيا باكثر اريحية".