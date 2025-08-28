تصميم: هدر واضح للمال العام وفساد بموانئ العراق وعقود الارصفة النفطية

أكد رئيس تحالف تصميم، النائب ، اليوم الخميس، وجود هدر واضح للمال العام وفساد بموانئ وعقود الارصفة النفطية.

وقال الفائز في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية ، إن "منجزاتنا في لم يقوم بها أي محافظ منذ 2003 الى الان، ولم ترض المواطن البصرة على اعتبار المحافظة تحتاج الى الكثير"، مشيرا الى ان "البصرة هي (ام الخبزة) للعراق ويؤخذ منها الفائدة وتبقى مهملة".

وأضاف، أنه "نتوقع بقاء الإطار التنسيقي متصدراً للموقف في الانتخابات القادمة والكتلة الأكبر داخل ، ولكن نبقي نسبة للمفاجآت"، مبيناً أن " جزء من الإطار وسيعود الى الالتئام معه بعد الانتخابات وسيحصل على مقاعد أكثر مما مضى".



وأشار الى أن "هناك هدر واضح للمال العام وفساد في موانئ وعقود الارصفة النفطية وهناك لجان تتابع الملف وقدمت تقريرها للبرلمان".