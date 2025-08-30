نائب: رئاسة الوزراء خط أحمر بيد الشيعة لمئتي عام.. المرجعية اوصت بالمشاركة بالانتخابات

وقال في تصريح لبرنامج عشرين الذي تبثه ، إن “مرشحين اثنين عن ائتلاف دولة القانون شملوا بقرارات المساءلة، لكن تم قبول طعونهم”، لافتاً إلى أن “ما يتردد في الشارع بشأن تشكيل حكومة طوارئ ليس سوى أحاديث غير واقعية”.وأضاف أن “رئيس ائتلاف دولة القانون لم يتحدث يوماً عن إلغاء الانتخابات المقبلة، بل أكد على ضرورة إجرائها”، مشدداً على أن “منصب باقٍ بيد المكوّن الشيعي لمئتي عام مقبلة، وأخذه منهم لا يتعدى كونه حلماً مستحيلاً كـ(حلم إبليس بالجنة)”.وبيّن الموسوي أن “المرجعية الدينية أوصت جميع بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، وهو ما سيؤدي إلى مشاركة واسعة”، مشيراً إلى أن “ الحالي كان ابن ائتلاف دولة القانون”.وتابع قائلاً: “سنسعى بكل قوة إلى عودة لرئاسة الوزراء، فالشعب ما يزال يصفه بـ(أبو الخبزة) لما قدمه في سنوات حكمه”، مضيفاً أن “الإطار التنسيقي سيبقى متماسكاً ويستمر بعد الانتخابات، سواء دخل بقائمة واحدة أو متعددة”.