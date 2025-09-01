Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"أسيد" ينعى شقيقه أبو عبيدة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بالأرقام... "السومرية" "نبض" الشارع العراقي!

خاص السومرية

2025-09-01 | 06:27
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بالأرقام... &quot;السومرية&quot; &quot;نبض&quot; الشارع العراقي!
74 شوهد

في عالم التواصل الرقمي، أمسى حضور المؤسسات الإعلامية التقليدية على مواقع التواصل والإعلام الحديث ضرورة لتواكب العصر وجيل السرعة والرسائل المختصرة، لتصل المعلومات بدقة أكبر وبأقل عدد كلمات ممكنة، ففي هذا العالم لا مكان لـ "الرغي" غير المجدي.
حيث تظهر الكثيرمن الوسائل بصورة كمن يستلحق نفسه في هذا السوق، غير مدركة للعبة الأرقام ولا مواقع التواصل.

وسائل التواصل تعج بالأخبار والشائعات والناس لم يعودوا ينتظرون الوسائل التقليدية لاستقاء أخبارهم، حيث باتت الكثير من الوسائل الإعلامية تقع في فخ الشائعات محاولين مواكبة عصر السرعة غير ابهين للمعلومة الدقيقة، غير أن الصحافة الحديثة، برغم سرعتها، لا تزال تُحتّم الدقة أيضا.
 

ومن بين ركام الإعلام والأخطاء وضجيج المنصات تبرز السومرية، رائدة في مجال الإعلام الرقمي، متصدرة في العديد من المنصات، ومتمكنة من العصر الجديد لتجعل من مشاركتها وشراكتها قيمة مضافة، وتقدم لمتابعيها أسرع خدمة وأدقها وبأفضل تجربة، بما يرسخ علاقة ثقة طويلة الأمد مع الجمهور.
وفي تطبيق الخبر العاجل، "نبض"، والذي يحظى بانتشار واسع في عدد من الدول العربية، عززت قناة السومرية مشاركتها حيث لم يعد حساب السومرية مجرد حساب عابر، بل له حضور وازن على الساحة العراقية لا يستعاض عنه حتى بوسائل الإعلام العراقية مجتمعة!

بالأرقام... لا مبالغة!
يبلغ عدد متابعي حساب السومرية على تطبيق نبض بحولي مليون و694 ألفاً، حيث لا يقتصر جميعهم على العراق، بل يتابعها جمهور من عدد من الدول المجاورة كمصر والسعودية والأردن والكويت والأمارات ولبنان وغيرها... حيث تبلغ نسبتهم حوالي 26% من إجمالي المتابعين للحساب.

يبلغ الفارق بينها وبين أوّل المنافسين على الساحة العراقية أكثر من مليون متابع، حيث تتفوق بحوالي ضعفين ونصف.
يبلغ إجمالي المتابعين لأعلى خمسة مصادر في العراق عبر منصة نبض ومن ضمنهم "السومرية" 4 مليون و99 ألف متابع. تشكل السومرية منفردة 41.5% من إجمالي المتابعين لهذه المصادرفيتقاسم الأربع الباقون نسبة 58.5%.
 


كما أن عدد الزيارات للسومرية شهريا يبلغ 250 ألف زيارة، قد تختلف وتكون هذه الأرقام متغيرة نسبة لعدد المقالات والأخبار المنشورة ووفقا للأحداث.
بالإضافة إلى ذلك تبدو تغطية أحداث المنطقة وتأثيرها على العراق حاضرة بقوة وبشكل جلي من خلال أرقام ونتائج قوية على صعيد القراءات والتفاعل.
 


لم تعد المكانة في الإعلام تُقاس بالشعارات، بل تُقاس بالأرقام، بالثقة، وبالقدرة على الحضور الفاعل والتأثير الحقيقي. وفي هذا الميدان، أثبتت السومرية أنها ليست مجرد وسيلة إعلامية تقليدية، بل لاعب أساسي في صناعة الخبر ومواكبة الحدث في العالم الرقمي. في زمن تتسابق فيه المنصات على اجتذاب المتابع، تمضي السومرية بخطى واثقة، مدعومة بجمهور واسع، وأداء رقمي عالي الاحترافية، يجعل منها مرجعاً لا غنى عنه، وصوتاً يحظى بالثقة والاحترام.
لا تعتبر هذه الأرقام على تطبيق بارز كـ"نبض" أرقاما عابرة أو تفصيلاً، بل تظهر ريادة السومرية في مجال الإعلام، حيث يفتح "نبض" منصته لجميع الوسائل الإعلامية ويتيح لها تجربة واسعة مما يسمح لها بزيادة متابعيها وقرائها، وتكون لها فرصة المنافسة لتقديم أفضل خدمة للجمهور، فهل بالصدفة اختار رواد تطبيق "نبض" لتكون السومرية الأولى عراقياً؟
 
للمزيد من الأخبار، تابعوا حساب السومرية على تطبيق "نبض" على الرابط:
https://nabd.com/alsumariatv

>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-01
Play
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-01
خط أحمر
Play
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
Play
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
من الأخير
Play
من الأخير
أحمد البشير يكشف: لماذا التغيير قادم؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-31
Play
أحمد البشير يكشف: لماذا التغيير قادم؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-31
Play
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-31
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-31
Play
العراق في دقيقة 31-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-31
Live Talk
Play
Live Talk
‏ كيف تساهم الفتيات في تغيير ملامح التكنولوجيا الحديثة؟ - Live Talk - الحلقة ١٠٦ | 2025
10:30 | 2025-08-31
Play
‏ كيف تساهم الفتيات في تغيير ملامح التكنولوجيا الحديثة؟ - Live Talk - الحلقة ١٠٦ | 2025
10:30 | 2025-08-31
عشرين
Play
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
Play
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
Biotic
Play
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Play
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
Play
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
الهوا الك
Play
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
Play
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-01
Play
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-01
خط أحمر
Play
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
Play
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
من الأخير
Play
من الأخير
أحمد البشير يكشف: لماذا التغيير قادم؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-31
Play
أحمد البشير يكشف: لماذا التغيير قادم؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-31
Play
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-31
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-31
Play
العراق في دقيقة 31-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-31
Live Talk
Play
Live Talk
‏ كيف تساهم الفتيات في تغيير ملامح التكنولوجيا الحديثة؟ - Live Talk - الحلقة ١٠٦ | 2025
10:30 | 2025-08-31
Play
‏ كيف تساهم الفتيات في تغيير ملامح التكنولوجيا الحديثة؟ - Live Talk - الحلقة ١٠٦ | 2025
10:30 | 2025-08-31
عشرين
Play
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
Play
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
Biotic
Play
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Play
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
Play
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
الهوا الك
Play
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
Play
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29

اخترنا لك
تقرير السومرية يكشف تفاصيل حادثة الكمالية وعشيرة الضحية تنفي التجاوزات
07:24 | 2025-09-01
بالأرقام.. نسبة التزام تركيا وسوريا بالاطلاقات المائية للعراق بعد اتفاق تموز.. من المقصر الأكبر؟-عاجل
03:50 | 2025-09-01
نائب: رئاسة الوزراء خط أحمر بيد الشيعة لمئتي عام.. المرجعية اوصت بالمشاركة بالانتخابات
16:43 | 2025-08-30
تحذيرات للاطار بالابتعاد عن التجاذبات السياسية
16:30 | 2025-08-29
برلماني: قانون الحشد سيرحل الى الدورة البرلمانية الجديدة.. هذا السبب
16:59 | 2025-08-28
تصميم: هدر واضح للمال العام وفساد بموانئ العراق وعقود الارصفة النفطية
16:25 | 2025-08-28

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.