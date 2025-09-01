بالأرقام... "السومرية" "نبض" الشارع العراقي!

في عالم التواصل الرقمي، أمسى حضور المؤسسات الإعلامية التقليدية على مواقع التواصل والإعلام الحديث ضرورة لتواكب العصر وجيل السرعة والرسائل المختصرة، لتصل المعلومات بدقة أكبر وبأقل عدد كلمات ممكنة، ففي هذا العالم لا مكان لـ "الرغي" غير المجدي.

حيث تظهر الكثيرمن الوسائل بصورة كمن يستلحق نفسه في هذا السوق، غير مدركة للعبة الأرقام ولا مواقع التواصل.



وسائل التواصل تعج بالأخبار والشائعات والناس لم يعودوا ينتظرون الوسائل التقليدية لاستقاء أخبارهم، حيث باتت الكثير من الوسائل الإعلامية تقع في فخ الشائعات محاولين مواكبة عصر السرعة غير ابهين للمعلومة الدقيقة، غير أن الصحافة الحديثة، برغم سرعتها، لا تزال تُحتّم الدقة أيضا.



ومن بين ركام الإعلام والأخطاء وضجيج المنصات تبرز

وفي تطبيق الخبر العاجل، " نبض "، والذي يحظى بانتشار واسع في عدد من ، عززت مشاركتها حيث لم يعد حساب السومرية مجرد حساب عابر، بل له حضور وازن على الساحة العراقية لا يستعاض عنه حتى بوسائل الإعلام العراقية مجتمعة!



بالأرقام... لا مبالغة!

يبلغ عدد متابعي حساب



يبلغ الفارق بينها وبين أوّل المنافسين على الساحة العراقية أكثر من مليون متابع، حيث تتفوق بحوالي ضعفين ونصف.

يبلغ عدد متابعي حساب السومرية على تطبيق نبض بحولي مليون و694 ألفاً، حيث لا يقتصر جميعهم على ، بل يتابعها جمهور من عدد من الدول المجاورة كمصر والسعودية والأردن والكويت والأمارات ولبنان وغيرها... حيث تبلغ نسبتهم حوالي 26% من إجمالي المتابعين للحساب.

يبلغ الفارق بينها وبين أوّل المنافسين على الساحة العراقية أكثر من مليون متابع، حيث تتفوق بحوالي ضعفين ونصف.

يبلغ إجمالي المتابعين لأعلى خمسة مصادر في العراق عبر منصة نبض ومن ضمنهم "السومرية" 4 مليون و99 ألف متابع. تشكل السومرية منفردة 41.5% من إجمالي المتابعين لهذه المصادرفيتقاسم الأربع الباقون نسبة 58.5%.





كما أن عدد الزيارات للسومرية شهريا يبلغ 250 ألف زيارة، قد تختلف وتكون هذه الأرقام متغيرة نسبة لعدد المقالات والأخبار المنشورة ووفقا للأحداث.

كما أن عدد الزيارات للسومرية شهريا يبلغ 250 ألف زيارة، قد تختلف وتكون هذه الأرقام متغيرة نسبة لعدد المقالات والأخبار المنشورة ووفقا للأحداث.

بالإضافة إلى ذلك تبدو تغطية أحداث المنطقة وتأثيرها على العراق حاضرة بقوة وبشكل جلي من خلال أرقام ونتائج قوية على صعيد القراءات والتفاعل.





لم تعد المكانة في الإعلام تُقاس بالشعارات، بل تُقاس بالأرقام، بالثقة، وبالقدرة على الحضور الفاعل والتأثير الحقيقي. وفي هذا الميدان، أثبتت السومرية أنها ليست مجرد وسيلة إعلامية تقليدية، بل لاعب أساسي في صناعة الخبر ومواكبة الحدث في العالم الرقمي. في زمن تتسابق فيه المنصات على اجتذاب المتابع، تمضي السومرية بخطى واثقة، مدعومة بجمهور واسع، وأداء رقمي عالي الاحترافية، يجعل منها مرجعاً لا غنى عنه، وصوتاً يحظى بالثقة والاحترام.

لم تعد المكانة في الإعلام تُقاس بالشعارات، بل تُقاس بالأرقام، بالثقة، وبالقدرة على الحضور الفاعل والتأثير الحقيقي. وفي هذا الميدان، أثبتت السومرية أنها ليست مجرد وسيلة إعلامية تقليدية، بل لاعب أساسي في صناعة الخبر ومواكبة الحدث في العالم الرقمي. في زمن تتسابق فيه المنصات على اجتذاب المتابع، تمضي السومرية بخطى واثقة، مدعومة بجمهور واسع، وأداء رقمي عالي الاحترافية، يجعل منها مرجعاً لا غنى عنه، وصوتاً يحظى بالثقة والاحترام.

لا تعتبر هذه الأرقام على تطبيق بارز كـ"نبض" أرقاما عابرة أو تفصيلاً، بل تظهر ريادة السومرية في مجال الإعلام، حيث يفتح "نبض" منصته لجميع الوسائل الإعلامية ويتيح لها تجربة واسعة مما يسمح لها بزيادة متابعيها وقرائها، وتكون لها فرصة المنافسة لتقديم أفضل خدمة للجمهور، فهل بالصدفة اختار رواد تطبيق "نبض" لتكون السومرية الأولى عراقياً؟

