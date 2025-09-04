الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539560-638925659958529724.webp
ارقام الطاقة بـ3 بلدان.. ما يستهلكه عراقي واحد من الكهرباء يعادل استهلاك 5 سوريين و2 لبنانيين
خاص السومرية
2025-09-04 | 02:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
444 شوهد
السومرية نيوز
تكشف الأرقام المتعلقة بالكهرباء في
العراق
ولبنان وسوريا، عن مفارقات هائلة على صعيد العجز في الطاقة، لكن المفارقة الأكثر استثنائية هو حجم الاستهلاك مقارنة بعدد السكان، فما يستهلكه العراقي الواحد يعادل ما يستهلكه 5 سوريين و 2 لبنانيين.
في
العراق
، تبلغ الاحتياجات 55 الف ميغا واط، بينما لا يتجاوز الإنتاج 25 الف ميغا واط، ما يعني ان نسبة العجز تبلغ 55%، اما في
سوريا
يبلغ الطلب 6.5 الف ميغا واط، بينما يبلغ الإنتاج 1.5 الف ميغا واط، ما يعني ان نسبة العجز في كهرباء سوريا يبلغ 77%، اما في
لبنان
يبلغ الطلب 4 الاف ميغا واط، بينما الإنتاج 1.2 الف ميغا واط، ما يعني ان نسبة العجز في لبنان تبلغ 70%.
لكن المفارقة الأكبر تكمن في التفاوت الكبير في حجم الطلب بين العراق وسوريا ولبنان، مقارنة بعدد السكان، فالعراق الذي يحتوي على 45 مليون نسمة يحتاج 55 الف ميغا واط، أي ان كل 800 شخص عراقي يستهلكون الف ميغا واط، بينما في سوريا فإن كل 3600 شخص سوري يستهلكون الف ميغا واط أي نفس الكمية التي يستهلكها 800 عراقي، وفي لبنان يستهلك هذه الكمية 1500 شخص.
هذايعني أن ما يستهلكه
عراقي واحد
من الكهرباء يعادل ما ستهلكه 5 اشخاص سوريين و2 لبنانيين، وهو ما يكشف عن حجم "لامتناهي" من الطلب على الكهرباء في العراق نتيجة دخول أجهزة السبالت والأجهزة الكهربائية المستوردة بدون تقييد وبشكل كبير، فضلا عن انعدام الجباية على الكهرباء ما يجعل العراقيين يستهلكون الكهرباء بشكل متزايد دون ترشيد او خوف من تعريفة رسوم الكهرباء.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
اعتقال 9 عناصر من داعش قتلوا 5 عراقيين في إدلب السورية (صور)
05:43 | 2025-08-07
مصرع 5 افراد من عائلة واحدة بحادث سير في دهوك
11:47 | 2025-08-22
الكهرباء تكشف سبب الانطفاء التام لمنظومة الطاقة عن عدد من المحافظات
10:54 | 2025-08-11
الكهرباء تعلن فقدان 3800 ميغاواط من الطاقة
06:09 | 2025-07-01
سبالت
كهرباء العراق
استهلاك الكهرباء
السومرية نيوز
سومرية نيوز
عراقي واحد
السومرية
العراق
لبنان
سوريا
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟
محليات
44.47%
10:33 | 2025-09-03
لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟
10:33 | 2025-09-03
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
اقتصاد
22.72%
10:09 | 2025-09-02
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
10:09 | 2025-09-02
توقعات دولية سارة للعراقيين.. الامطار قادمة
محليات
18.01%
14:13 | 2025-09-03
توقعات دولية سارة للعراقيين.. الامطار قادمة
14:13 | 2025-09-03
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
14.8%
03:38 | 2025-09-03
تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:38 | 2025-09-03
المزيد
