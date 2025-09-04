ارقام الطاقة بـ3 بلدان.. ما يستهلكه عراقي واحد من الكهرباء يعادل استهلاك 5 سوريين و2 لبنانيين

في ، تبلغ الاحتياجات 55 الف ميغا واط، بينما لا يتجاوز الإنتاج 25 الف ميغا واط، ما يعني ان نسبة العجز تبلغ 55%، اما في يبلغ الطلب 6.5 الف ميغا واط، بينما يبلغ الإنتاج 1.5 الف ميغا واط، ما يعني ان نسبة العجز في كهرباء سوريا يبلغ 77%، اما في يبلغ الطلب 4 الاف ميغا واط، بينما الإنتاج 1.2 الف ميغا واط، ما يعني ان نسبة العجز في لبنان تبلغ 70%.لكن المفارقة الأكبر تكمن في التفاوت الكبير في حجم الطلب بين العراق وسوريا ولبنان، مقارنة بعدد السكان، فالعراق الذي يحتوي على 45 مليون نسمة يحتاج 55 الف ميغا واط، أي ان كل 800 شخص عراقي يستهلكون الف ميغا واط، بينما في سوريا فإن كل 3600 شخص سوري يستهلكون الف ميغا واط أي نفس الكمية التي يستهلكها 800 عراقي، وفي لبنان يستهلك هذه الكمية 1500 شخص.هذايعني أن ما يستهلكه من الكهرباء يعادل ما ستهلكه 5 اشخاص سوريين و2 لبنانيين، وهو ما يكشف عن حجم "لامتناهي" من الطلب على الكهرباء في العراق نتيجة دخول أجهزة السبالت والأجهزة الكهربائية المستوردة بدون تقييد وبشكل كبير، فضلا عن انعدام الجباية على الكهرباء ما يجعل العراقيين يستهلكون الكهرباء بشكل متزايد دون ترشيد او خوف من تعريفة رسوم الكهرباء.