ادارة قوى الدولة: بعض الوزراء يعملون لكتلهم وقانون الحشد تحول لمزايدات انتخابية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
تل الراهب
من
10:15 PM
الى
11:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إحصائيات تتحدث عن لامين يامال.. من يتفوق عليه
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539627-638926072436693032.jpeg
ادارة قوى الدولة: بعض الوزراء يعملون لكتلهم وقانون الحشد تحول لمزايدات انتخابية
خاص السومرية
2025-09-04 | 16:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
463 شوهد
اكد عضو ائتلاف ادارة الدولة، النائب
سالم العنبكي
، اليوم الخميس، ان بعض الوزراء يعملون لكتلهم لا للعراق، فيما اشار الى ان قانون الحشد تحول لمزايدات انتخابية والبعض لديهم تحفظات عليه.
وقال العنبكي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية
السومرية
، إن "
مجلس النواب
فقد دوره بسبب عدم وجود معارضة حقيقية للتأثير على القرار نتيجة مشاركة الجميع في الحكومة والكل يتنصل من المسؤولية"، مؤكداً أن "
العراق
يمتلك علاقات جيدة مع الدول لكن يفتقر الى استغلالها لمصالحه".
ولفت الى ان "ما قام به
السوداني
لم يفعله رئيس وزراء قبله من متابعة للمشاريع والنأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية ومنع دخوله في حرب"، موضحاً أن "المحاصصة اضعفت اداء
السلطة التنفيذية
، وهناك وزراء عملوا لكتلهم السياسية لا للعراق وهذا ما يفشل عمل أي حكومة".
وبين أنه "كلما اتسعت المشاركة حققت الانتخابات قبول وشرعية أكبر وسيكون هناك تفاوت بنسب المشاركين بين المحافظات وهذا يعتمد على مدى تقديم الخدمات الى مواطنيها التي تدفعهم للمشاركة"، مستدركاً أن "مجالس المحافظات دستورية ولكن في بعض الأحيان أصبحت عالة على المحافظات".
ولفت الى أن "قانون
الحشد الشعبي
مهم لكنه تحول الى المزايدات الانتخابية والبعض لديهم تحفظات على القانون واخرين لديهم رؤية بأن التوقيت غير صالح لإقراره".
ونوه بأن "
مجلس محافظة ديالى
من أسوأ الدورات التي شاهدها هي الحالية ونصف عمر الدورة انتهى بالصراعات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
كتلة الاعمار والتنمية: ماضون بتشريع قانون الحشد رغم اعتراض بعض الكتل
15:30 | 2025-07-17
ادارة قوى الدولة: التحالفات اغلبها خاطئة ومبنية على تقاسم المناصب
15:31 | 2025-09-04
نواب: بعض الكتل السياسية حولت التنافس الانتخابي بورصة أموال لشراء ذمم الناخبين
04:40 | 2025-06-25
دولة القانون يحدد موعد التصويت على قانون الحشد: نحن مع حصر السلاح
15:45 | 2025-08-21
سياسة
خاص السومرية
الحشد
الوزراء
السلطة التنفيذية
ديالى
ادارة الدولة
مجلس محافظة ديالى
الحشد الشعبي
سالم العنبكي
محافظة ديالى
مجلس النواب
السومرية
السوداني
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟
محليات
41.27%
10:33 | 2025-09-03
لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟
10:33 | 2025-09-03
توقعات دولية سارة للعراقيين.. الامطار قادمة
محليات
21.22%
14:13 | 2025-09-03
توقعات دولية سارة للعراقيين.. الامطار قادمة
14:13 | 2025-09-03
الدولار يقفز مجدداً مع إغلاق البورصة المحلية
اقتصاد
20.1%
09:30 | 2025-09-03
الدولار يقفز مجدداً مع إغلاق البورصة المحلية
09:30 | 2025-09-03
خرائط الطقس تتفق على "موسم خيالي" في العراق.. أمطار تحدث لأول مرة منذ سنوات
أخبار الطقس
17.42%
02:20 | 2025-09-04
خرائط الطقس تتفق على "موسم خيالي" في العراق.. أمطار تحدث لأول مرة منذ سنوات
02:20 | 2025-09-04
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-04
Live Talk
العراق يحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم - Live Talk - الحلقة ١١٠ | 2025
10:30 | 2025-09-04
Live Talk
العراق يحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم - Live Talk - الحلقة ١١٠ | 2025
10:30 | 2025-09-04
ناس وناس
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
ناس وناس
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
مايك السومرية
د.بشير الحچيمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢١ | season 1
16:00 | 2025-09-03
مايك السومرية
د.بشير الحچيمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢١ | season 1
16:00 | 2025-09-03
من الأخير
أيلول يجمع مكاتيب الحـ. رب - من الأخير م٢ - حلقة ٥٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-03
من الأخير
أيلول يجمع مكاتيب الحـ. رب - من الأخير م٢ - حلقة ٥٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-03
52 دقيقة
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
52 دقيقة
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
الأكثر مشاهدة
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
علناً
الخطاب الطائفي والصراعات السياسية - علناً م٤ - الحلقة ١٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
Celebrity
الصحفي حيدر النعيمي - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٦ الى ١٢ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-04
Live Talk
العراق يحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم - Live Talk - الحلقة ١١٠ | 2025
10:30 | 2025-09-04
Live Talk
العراق يحتفل بذكرى مولد الرسول الأعظم - Live Talk - الحلقة ١١٠ | 2025
10:30 | 2025-09-04
ناس وناس
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
ناس وناس
واسط ناحية البشائر - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-04
مايك السومرية
د.بشير الحچيمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢١ | season 1
16:00 | 2025-09-03
مايك السومرية
د.بشير الحچيمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٢١ | season 1
16:00 | 2025-09-03
من الأخير
أيلول يجمع مكاتيب الحـ. رب - من الأخير م٢ - حلقة ٥٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-03
من الأخير
أيلول يجمع مكاتيب الحـ. رب - من الأخير م٢ - حلقة ٥٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-03
52 دقيقة
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
52 دقيقة
مهن على حافة الاندثار… ذاكرة الناس في طريق النسيان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٨ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-02
اخترنا لك
البرلمان العراقي بين انتقادات النواب والصراعات الحزبية المعرقلة
16:27 | 2025-09-04
ادارة قوى الدولة: التحالفات اغلبها خاطئة ومبنية على تقاسم المناصب
15:31 | 2025-09-04
ارقام الطاقة بـ3 بلدان.. ما يستهلكه عراقي واحد من الكهرباء يعادل استهلاك 5 سوريين و2 لبنانيين
02:57 | 2025-09-04
تفاعل برلماني مع توصيات حماية الانتخابات... منع استغلال المال العام ونفوذ الوظيفة لكسب الأصوات!
02:49 | 2025-09-03
اللسان الملحي: كارثة بيئية تُهدّد البصرة!
04:00 | 2025-09-02
وزارة الهجرة تتصدي للحملات الانتخابية غير القانونية في مخيمات النازحين
03:40 | 2025-09-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.