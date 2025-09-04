ادارة قوى الدولة: بعض الوزراء يعملون لكتلهم وقانون الحشد تحول لمزايدات انتخابية

اكد عضو ائتلاف ادارة الدولة، النائب ، اليوم الخميس، ان بعض الوزراء يعملون لكتلهم لا للعراق، فيما اشار الى ان قانون الحشد تحول لمزايدات انتخابية والبعض لديهم تحفظات عليه.





وقال العنبكي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية ، إن " فقد دوره بسبب عدم وجود معارضة حقيقية للتأثير على القرار نتيجة مشاركة الجميع في الحكومة والكل يتنصل من المسؤولية"، مؤكداً أن " يمتلك علاقات جيدة مع الدول لكن يفتقر الى استغلالها لمصالحه".ولفت الى ان "ما قام به لم يفعله رئيس وزراء قبله من متابعة للمشاريع والنأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية ومنع دخوله في حرب"، موضحاً أن "المحاصصة اضعفت اداء ، وهناك وزراء عملوا لكتلهم السياسية لا للعراق وهذا ما يفشل عمل أي حكومة".

وبين أنه "كلما اتسعت المشاركة حققت الانتخابات قبول وشرعية أكبر وسيكون هناك تفاوت بنسب المشاركين بين المحافظات وهذا يعتمد على مدى تقديم الخدمات الى مواطنيها التي تدفعهم للمشاركة"، مستدركاً أن "مجالس المحافظات دستورية ولكن في بعض الأحيان أصبحت عالة على المحافظات".



ولفت الى أن "قانون مهم لكنه تحول الى المزايدات الانتخابية والبعض لديهم تحفظات على القانون واخرين لديهم رؤية بأن التوقيت غير صالح لإقراره".



ونوه بأن " من أسوأ الدورات التي شاهدها هي الحالية ونصف عمر الدورة انتهى بالصراعات".