البرلمان العراقي بين انتقادات النواب والصراعات الحزبية المعرقلة

تباين المواقف داخل البرلمان.. دعوات لتكثيف الجلسات مقابل اتهامات بالشلل التشريعي.



انتقد نواب آداء البرلمان خلال الدورة الحالية بسبب تعثر تمرير القوانين الأساسية التي ينتظرها منذ سنوات. فيما اتهم آخرون الكتل السياسية بتحويل البرلمان إلى ساحة صراع حزبي عطل دوره التشريعي والرقابي.