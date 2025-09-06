دولة القانون: الحكومة المقبلة ستكون الأسرع في تاريخ العراق من حيث التشكيل

وقال الشبلي خلال حديثه لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية ، إن “كل من عزف على الوتر الطائفي غادر المشهد السياسي”، موضحاً أن “المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد أفتت بفسق من يتحدث بالطائفية”.وأضاف أن “حادثة الجامع تم استغلالها بشكل سيء من قبل خميس الخنجر”، نافياً “وجود أي علاقة لرئيس ائتلاف دولة القانون بملف إعادة الخنجر”، مؤكداً أنه “لو كان القرار بيد لما تمت إعادته”.وتابع الشبلي أن “الحكومة المقبلة ستكون الأسرع في تاريخ من حيث التشكيل”، لافتاً إلى أن “ يعد ابناً سياسياً لائتلاف دولة القانون”.وبيّن أن “ما جرى مع في دورة سابقة قد يتكرر مع في الدورة المقبلة”، متوقعاً أن “يحصل ائتلاف دولة القانون على نحو 40 مقعداً في الانتخابات المقبلة”.