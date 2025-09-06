ائتلاف الإعمار والتنمية: السوداني الأوفر حظاً لولاية ثانية.. والانتخابات قد تُؤجَّل

وقال في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية ، إن “مقبولية تجاوزت الشارع الشيعي ووصلت إلى الجمهور السني أيضاً”، مبيناً أنه “أول رئيس وزراء من عراقيي الداخل، ما عزز حضوره بين مختلف المكونات”.وأضاف أن “ائتلاف السوداني سيتمكن من الحصول على نحو 15 مقعداً في المناطق الغربية”، مشيداً في الوقت نفسه برئيس ائتلاف دولة القانون ، واصفاً إياه بأنه “رجل دولة حقيقي نجح في استعادة عافية خلال فترة قيادته”.وأشار العباسي إلى أن “مزاج الناخب سيتغير كثيراً حتى موعد الانتخابات المقبلة”، لافتاً إلى أن “هناك توقعات باحتمالية تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة".