استثمار السلطة لتعزيز الحظوظ داخل الصناديق... وزارات تتحول لساحات نفوذ انتخابي!

مراقبون : وزارات تحولت لساحات نفوذ انتخابي أكثر من كونها مؤسسات خدمية



تكشف المعادلة السياسية في عن استثمار متكرر للسلطة في تعزيز الحظوظ داخل صناديق الاقتراع عبر توجيه الخدمات وتوظيف المال السياسي بدلا من تكافؤ الفرص. وقال مراقبون لمراسل إن تحول الوزارات إلى ساحات نفوذ انتخابي أكثر من كونها مؤسسات خدمية ينذر بولادة برلمان تحكمه الولاءات والمحسوبية ويضع الشعبية على المحك