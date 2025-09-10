بعد عامين يائسين.. هل حرر قصف قطر تسوركوف "مجانًا"؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بيان لوزراء الخارجية العرب بعد قصف الدوحة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540164-638930866786667829.jpeg
بعد عامين يائسين.. هل حرر قصف قطر تسوركوف "مجانًا"؟
خاص السومرية
2025-09-10 | 03:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
658 شوهد
السومرية
نيوز-خاص
بينما يعيش
العراق
حالة من الترقب القلق، والاطمئنان الحرج، حول المصير المجهول وامكانية أن يحين دوره في طابور متغيرات الشرق الاوسط الجديد بعد ان طالت النار معظم دول محور المقاومة، تزامن حدثان يبعثان للتناقض في الرؤية بين الاطمئنان والقلق، عندما وصل القصف الاسرائيلي الى قطر،
الدولة الخليجية
المهمة والوسيطة الابرز، بالاضافة الى اطلاق سراح الروسية الاسرائيلية اليزابيث تسوركوف بعد عامين من اختطافها في العراق.
قصف قطر الذي كان يستهدف اغتيال قيادات حماس المجتمعة لبحث العرض الامريكي لايقاف الحرب في غزة، فشل في تحقيق نتائجه، لكن تبعاته ستكون أكبر، فلقد أسس لقناعة جديدة في المنطقة والعالم، بأن النار الاسرائيلية ستطال حتى البلدان التي لا تعتبر كطرف رئيسي في الحرب، بلدان مهمة وصديقة للولايات المتحدة ووسيط رئيسي في التفاوض، وهذا يجعل من امكانية قصف
العراق
أسهل واقرب بكثير من المتوقع.
بعد ارتفاع جرعة الخطر في جسد العراق وهو يرى دولة خليجية كقطر "غير معصومة" من القصف الاسرائيلي، جاءت حقنة مهدئة عاجلة، والمتمثلة باعلان اطلاق سراح الروسية الاسرائيلية اليزابيث تسوركوف بعد عامين على اختطافها في العراق، لتعطي هذه "الحقنة المهدئة" شعورا معاكسًا للقلق المتصاعد، ومنح العراق اطمئنانًا ربما "غير مستدام"، لما توحيه هذه الخطوة من "بادرة حسن نية" من العراق تجاه
واشنطن
بالدرجة الأولى، وإعلان سيطرة رأي الدولة على حساب الجماعات المسلحة، او على الأقل إمكانية اقناعها.
اختطفت تسوركوف في اذار 2023، أي منذ حوالي عامين ونصف العام، واتهمت الإدارة الامريكية فصائل عراقية باختطافها، وخلال هذه الفترة، ضغطت الإدارة الامريكية بمختلف الوسائل والقنوات الدبلوماسية والعسكرية من اجل ان تتحرك
الدولة العراقية
لإطلاق سراحها، لكن السلطات العراقية اقتربت من "اليأس" من إمكانية إيجاد تسوركوف، حتى ساد اعتقاد بانها قتلت او تم تهريبها الى
ايران
، وخلال الأشهر الماضية، كشفت تقارير عن صفقة محتملة لإطلاق سراح تسوركوف، مرة مقابل تحرير رهائن لحزب الله اللبناني لدى الجيش الإسرائيلي، ومرة أخرى مقابل اطلاق سراح سجين إيراني في السجون العراقية محكوم بقضية اغتيال مواطن امريكي في
بغداد
.
في النهاية، تم اطلاق سراح تسوركوف "بلا مقابل"، لكن تقارير ومنصات نقلت عن مصادر في الفصائل العراقية ان اطلاق سراح تسوركوف جاء مقابل "ضمان الانسحاب الأمريكي الكامل، وابعاد العراق عن مخاطر المنطق او أي قصف أمريكي او إسرائيلي"، هذه الصيغة، تكشف بشكل واضح أن تأثير قصف قطر ورفع منسوب القلق العراقي، كان الدافع الحقيقي وراء اطلاق سراح تسوركوف بعد فشل جميع المحاولات والصفقات لاطلاق سراحها، خصوصا وان اطلاق سراح تسوركوف جاء بعد 7 ساعات فقط من القصف الإسرائيلي على قطر.
لكن، الصفقة المعلنة "بشكل غير رسمي" من قبل الفصائل بان تحرير تسوركوف جاء مقابل الانسحاب الأمريكي الكامل وعدم قصف العراق، فيها نقاش طويل، فالانسحاب الأمريكي بدأ بالفعل من بعض القواعد غير انه ليس انسحابا كاملا، هذا اذا كان بالإمكان وصفه بالانسحاب، فهو حتى الان غير واضح المعالم، بين إعادة تموضع، او انهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي فقط وليس للجانب الأمريكي، وبين كونه انسحاب او إعادة بناء علاقة ثنائية مختلفة غير عسكرية.
اما الامر الاخر، والمتعلق بعدم قصف
إسرائيل
للعراق مقابل اطلاق سراح الرهينة، لا يصمد امام التفكير المنطقي، فتل ابيب كانت تسقط صواريخها في غزة على رأس الرهائن الإسرائيليين ذاتهم وقتلت بعضهم، فالاهداف العسكرية والاستراتيجية لدى إسرائيل اكثر أهمية بكثير من حياة مواطنيها، وحياة تسوركوف او اطلاق سراحها ليس امرا مهما لدى تل ابيب فيما لو ارادت انهاء خطر ما تعتقده يصدر من العراق، لكن على ما يبدو، ان لاخطر يهدد تل ابيب او واشنطن في العراق الان.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
أول تعليق للعراق بعد قصف قاعدة "العديد" في قطر
14:28 | 2025-06-23
البرلمان "ينتحر" قبل انتهاء عمره.. عقد الجلسات مستحيل والنواب "يائسون"
03:21 | 2025-08-18
توجيهات للعجلات الخاصة بنقل الزائرين.. "النقل مجانا وتشغيل أجهزة التكييف"
14:07 | 2025-08-11
أول تعليق للحرس الثوري الإيراني بعد قصف قاعدة "العديد"
13:07 | 2025-06-23
سياسة
خاص السومرية
تسوركوف
العراق
قصف قطر
الدولة العراقية
الدولة الخليجية
الدولة العراق
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
حزب الله
إسرائيل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة
دوليات
38.5%
12:40 | 2025-09-09
قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة
12:40 | 2025-09-09
الدولار يحلق من جديد امام الدينار
اقتصاد
24.14%
03:52 | 2025-09-09
الدولار يحلق من جديد امام الدينار
03:52 | 2025-09-09
أسعار الدولار في تعاملات اليوم بعد الاغلاق
اقتصاد
18.81%
09:54 | 2025-09-08
أسعار الدولار في تعاملات اليوم بعد الاغلاق
09:54 | 2025-09-08
القصة الكاملة لحادثة النزاع ببغداد: 22 قتيلا وجريحا والقبض على 20 متهما
أمن
18.55%
02:35 | 2025-09-09
القصة الكاملة لحادثة النزاع ببغداد: 22 قتيلا وجريحا والقبض على 20 متهما
02:35 | 2025-09-09
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
قضاء المحمودية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-10
ناس وناس
قضاء المحمودية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-10
52 دقيقة
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
52 دقيقة
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
من الأخير
خام إيراق ماركة تهريب تهدد سومو - من الأخير م٢ - حلقة ٦١ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-09
من الأخير
خام إيراق ماركة تهريب تهدد سومو - من الأخير م٢ - حلقة ٦١ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-09
Live Talk
مرض رقمي جديد يثير القلق - Live Talk - الحلقة ١١٣ | 2025
10:30 | 2025-09-09
Live Talk
مرض رقمي جديد يثير القلق - Live Talk - الحلقة ١١٣ | 2025
10:30 | 2025-09-09
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
قضاء المحمودية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-10
ناس وناس
قضاء المحمودية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-10
52 دقيقة
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
52 دقيقة
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
من الأخير
خام إيراق ماركة تهريب تهدد سومو - من الأخير م٢ - حلقة ٦١ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-09
من الأخير
خام إيراق ماركة تهريب تهدد سومو - من الأخير م٢ - حلقة ٦١ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-09
Live Talk
مرض رقمي جديد يثير القلق - Live Talk - الحلقة ١١٣ | 2025
10:30 | 2025-09-09
Live Talk
مرض رقمي جديد يثير القلق - Live Talk - الحلقة ١١٣ | 2025
10:30 | 2025-09-09
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
اخترنا لك
حكومة البصرة تقترح انشاء سد في قناة شط العرب لمواجهة اللسان الملحي... كيف علق المختصون؟
03:08 | 2025-09-10
التهريب يبتلع أكثر من 200 ألف برميل من النفط يوميا... تسرب الثروة عبر قنوات غير شرعية!
02:58 | 2025-09-10
استثمار السلطة لتعزيز الحظوظ داخل الصناديق... وزارات تتحول لساحات نفوذ انتخابي!
02:39 | 2025-09-10
تلوث المياه خطر يهدد حياة العراقيين!
05:00 | 2025-09-09
أصحاب المولدات الاهلية يلوحون بالإطفاء العام أو التشغيل على قدر الوقود
04:00 | 2025-09-09
شيروكي 2026… عودة الأسطورة ولكن بشكل أذكى وأكثر اقتصاداً
02:46 | 2025-09-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.