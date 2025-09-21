شراء وإتلاف بطاقات ناخبين لخصوم سياسيين.. "جرائم انتخابية"

شراء وإتلاف بطاقات ناخبين لخصوم سياسيين.. مفوضية الانتخابات: هذه الافعال "جرائم انتخابية" ومرتكبوها سيواجهون عقوبات رادعة



كشف نواب للسومرية عن قيام بعض الأحزاب بشراء بطاقات ناخبين من جمهور خصومهم ثم إتلافها سرا في ممارسات وُصفت بالخطيرة وتفرغ التنافس الديمقراطي من معناه. وعلقت المفوضية أنها لن تتردد في توصيف هذه الأفعال بالجرائم الانتخابية، مؤكدة أن مرتكبيها سيواجهون عقوبات رادعة مع استعدادها للتحرك الفوري إزاء أي طعن مدعوم بالأدلة.. التفاصيل في هذا التقرير.