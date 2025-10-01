منحت 100 ضحية بالاسبوع الأول.. مواقف المراجع ومشاهد ومعلومات الأيام الأولى لتشرين في ذكراها السادسة-عاجل

نيوز-سياسة





يستذكر العراقيون اليوم، الذكرى السادسة لانطلاق تظاهرات تشرين، الحراك الذي شكل انعطافة مفصلية في تاريخ على صعيد السياسة والمجتمع، والتي راح ضحيتها حوالي الف ضحية و25 الف مصاب ومعاق، ولا تزال تمثل محورًا فاصلًا بين تيارين، خلافًا لجميع التظاهرات السابقة التي شهدها العراق بعد 2003.





ما الأسباب؟



تظافرت عدة أسباب دفعت الى اندلاع تظاهرات تشرين في الأسابيع والأيام التي سبقت اندلاع التظاهرات، أولها مشاهد الماء الساخن والضرب الذي طال المحتجين ولا سيما النساء من أصحاب الشهادات العليا في منطقة قرب مكتب ، ورغم ان التظاهر للمطالبة بالتعيين امر معتاد لكن شدة العنف الذي واجهه أصحاب الشهادات ولاسيما النساء منهن، كان استثنائيا واشعل الغضب في نفوس العراقيين.



تظافرت عدة أسباب دفعت الى اندلاع تظاهرات تشرين في الأسابيع والأيام التي سبقت اندلاع التظاهرات، أولها مشاهد الماء الساخن والضرب الذي طال المحتجين ولا سيما النساء من أصحاب الشهادات العليا في منطقة قرب مكتب ، ورغم ان التظاهر للمطالبة بالتعيين امر معتاد لكن شدة العنف الذي واجهه أصحاب الشهادات ولاسيما النساء منهن، كان استثنائيا واشعل الغضب في نفوس العراقيين.

بالتزامن مع ذلك، كانت المشاهد القاسية لتدمير منازل المتجاوزين خلافا للمعتاد ومحاولة تسوية الامر مع العوائل المتجاوزة، قد اشعل الغضب ايضًا، فلا عن قيام حكومة حينها بإحالة الذي كان يحظى باحترام وحب كبيرين في الأوساط الشعبية لدوره في عمليات التحرير وكيفية تعامله مع أبناء المناطق المحررة، سببا إضافيا لتزايد الغضب، فضلا عن عزل اللواء الركن محمد محسن القريشي من منصبه، وهي تحركات اعتبرها العراقيون "موجهة" وتهدف لعزل الضباط الكبار "البعيدين عن السياسة الإيرانية" والتخادم المزدوج بين الطرفين، بل وتمت قراءته على انه "توجه نحو انقلاب"، خصوصا وان فترة عادل كانت اكثر الحكومات التي لم تراعي التوازن المزدوج الذي عرفت به الحكومات، وكان النفوذ الإيراني يتضح بشكل أوضح على الشارع، بحسبما يرى محللون مختصون بتحليل المشهد السياسي. واحدة من اكثر الإشكاليات التي رافقت قضية تشرين، هو مجهولية اندلاع شرارتها ومجهولية الجهات التي قامت بقتل المحتجين بعملية عنف موجهة، وكان هذا العنف هو احد ابرز الأسباب التي أدت الى توسع التظاهرات بشكل كبير ومتسارع.

لماذا توسعت التظاهرات؟



انطلقت التظاهرات عصر الأول من أكتوبر 2019، في وذي قار وبعض المحافظات، وكانت كأي تظاهرة أخرى شهدها العراق، لكن ماهو غير طبيعي، حجم القتلى الذين سقطوا بالرصاص الحي، ومن هنا كان الامر الاستثنائي الأول الذي دفع لتوسع الاحتجاجات فيما بعد، ففي قتل شخص وأصيب 50 اخرين، وفي بغداد قتل 4 اشخاص وأصيب العشرات وكل هذا في اليوم الأول فقط.



وخلال الأسبوع الأول فقط من التظاهرات، قُتل 110 أشخاص على الأقل في أنحاء مختلفة من العراق في أسوأ موجة عنف بالبلاد.







من ابرز الأسباب الأخرى التي جعلت تشرين مختلفة، هو انها اول تظاهرات شبابية عفوية دون قيادة، فجميع التظاهرات السابقة كانت تخرج بقيادة التيار الصدري او قيادة الحزب الشيوعي، لذلك عدم وجود قيادة لهذه التظاهرات تسببت بتوسعها وديمومتها وعدم إمكانية السيطرة عليها ابدًا.





المرجع يصفهم "الأحبة".. واليعقوبي يصفها "اكثر شرعية من الانتخابات"