اشراقة كانون: نسبة إنجاز القوانين خلال الدورة الحالية لا يتجاوز 25%

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
زلزال يضرب منطقة زوارة في أصفهان
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542695-638950271370381837.jpeg
اشراقة كانون: نسبة إنجاز القوانين خلال الدورة الحالية لا يتجاوز 25%
خاص السومرية
2025-10-02 | 15:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
67 شوهد
أكد النائب عن كتلة اشراقة كانون
حيدر السلامي
، اليوم الخميس، نسبة إنجاز القوانين خلال الدورة الحالية لا يتجاوز 25%.
وقال السلامي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية
السومرية
، إنه " لا توجد إمكانيةِ لمواجهةِ النفوذِ المالي السياسي للأحزاب الكبيرة من قبلِ المستقلين والاحزابِ الناشئةِ التي لا تملكُ سوى نهجِها والثباتِ على مبادئِها وتقديمِ العملِ والخدمة"، مشيرا الى ان "اكثرَ من 80% من مجلسِ النواب ينتمون لأحزابٍ تمثلُ الحكومة ولا يمثلون الجهة َ الرقابية، لذا يتم استغلال الأموال في الدعاية الانتخابية".
وتابع، أن "نسبة إنجاز القوانين خلال الدورة الحالية لا يتجاوز 25%، استنادا لعددِ القوانينِ المشرعة"، مشيرا الى أن "الدورَ الرقابي على الوزراءِ مفقود".
ولفت الى ان "هناك 7 استجواباتٍ موجودةٍ لدى رئاسةِ البرلمانِ ولم يتحققْ منها سوى استجوابٍ واحدٍ فقط خلال هذه الدورة"، مردفاً أن "اشراقة كانون تحترم ما يصدر من المرجعية ولم نصرح بشيء رسمي باننا نحظى بدعم من قبلها كمستقلين ولا يوجد خيار اخر لتغيير الطبقة السياسية الحالية غير صناديق الاقتراع".
وأكمل، أن "إجراءات التصويت على قائمة السفراء لم تك ضمن الآلية الصحيحة ورئاسة المجلس لم تتحقق من اجراءات الترشيح وبمجرد ما وصلت القائمة تم عرضها على التصويت ولم تصل القائمة الى أي نائب ليتم مراجعتها وهذه
كارثة
".
وبين، أن "كوادر متقدمة في
وزارة الخارجية
وأكثر من 13 نائباً قدموا طعناً بقائمة السفراء التي تمت بالتصويت دفعة واحدة وبشكل سريع دون مراجعة وتم ردها بحجة لا توجد مصلحة وهذا ما لم يفهمه أحد".
وأوضح، أن "
العراق
قد يتأثر بشكل كبير جداً بالتحديات الخارجية ونحتاج الى ان يكون دور العلاقات الخارجية أكبر بعيد عن المجاملة ويرسم علاقات متوازنة مع الجميع"، مؤكداً أن "الموقف العراقي تجاه
تركيا
خجول جداً وقائم على المفاوضات بخصوص ملف المياه وهناك تحابي من قبل حكومتنا لأننا لم نصنع الحل الحقيقي ولا يوجد تحرك لتغيير اتفاقية
الأمم المتحدة
بشأن سريان المياه والحصص".
واستطرد بالقول: "التنافس بين الأحزاب الداخلية على السلطة والمصالح تعكس صورة للخارج بأن العراق دولة مضطربة وحتى ملف قوات التحالف ليس خروج وانما إعادة تموضع في الإقليم وهذه النقلة سببت ارباك".
وأختتم حديثه بأن "تهديداتِ اسرائيل بضربِ العراقِ تدعي استهدافَ الفصائلِ المسلحةِ لكن من الواردِ جدا استهدافُ الحشدِ الشعبي بأكملِه وهذا ما يريد الكيان ايصاله في رسائله الإعلامية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان وهذا موعد انتهاء "جمرة القيظ" الحالية
02:15 | 2025-07-27
"الغارديان" تكشف: واشنطن لا تمتلك إلا 25% من الباتريوت
13:02 | 2025-07-08
رغم انخفاض العدد.. نسبة حالات الطلاق "غير مسبوقة" خلال اب
02:18 | 2025-09-21
تجاوز الاختصاص في تفسير القوانين
12:09 | 2025-08-03
سياسة
خاص السومرية
تركيا
اسرائيل
المياه
البرلمان
الفوانين
السفراء
وزارة الخارجية
الأمم المتحدة
حيدر السلامي
السومرية
العراق
المرج
ﻹعادة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بيان توضيحي من عمليات بغداد حول ما حصل في العاصمة مساء اليوم
أمن
35.42%
12:07 | 2025-10-01
بيان توضيحي من عمليات بغداد حول ما حصل في العاصمة مساء اليوم
12:07 | 2025-10-01
تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة
محليات
24.85%
14:13 | 2025-10-01
تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة
14:13 | 2025-10-01
سكان بغداد أمام خيارين بشأن جباية الماء
محليات
21.4%
02:58 | 2025-10-01
سكان بغداد أمام خيارين بشأن جباية الماء
02:58 | 2025-10-01
انهيار غير مسبوق للعملة الإيرانية مقابل الأخضر الصعب
اقتصاد
18.33%
09:35 | 2025-10-01
انهيار غير مسبوق للعملة الإيرانية مقابل الأخضر الصعب
09:35 | 2025-10-01
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-02
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
الأكثر مشاهدة
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-02
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
اخترنا لك
أقوى 5 سيارات ربحت الملايين وصنعت التاريخ
03:25 | 2025-10-02
منحت 100 ضحية بالاسبوع الأول.. مواقف المراجع ومشاهد ومعلومات الأيام الأولى لتشرين في ذكراها السادسة-عاجل
04:43 | 2025-10-01
القهوة… أكثر من مجرد مشروب
01:00 | 2025-10-01
وقفة احتجاجية لاهالي زيونة لمنع تحويل نادي الضباط الى مجمع سكني
05:00 | 2025-09-30
استئناف تصدير نفط كردستان يُنعش آمال المنطقة بعد أزمة مالية خانقة
04:30 | 2025-09-30
بي إم دبليو XM... حين يلتقي سحر بغداد بقوة المستقبل
02:45 | 2025-09-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.