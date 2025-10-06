مليار ببغداد و128 مليونا في المثنى... السومرية نيوز توجز "الخط الأحمر" لإنفاق كل مرشح حسب محافظته

وتنص تعليمات المفوضية على ان سقف الانفاق لكل مرشح على الدعايات الانتخابية بمختلف اشكالها يبلغ 250 دينار مقابل كل ناخب في الدائرة الانتخابية للمرشح.وعلى ضوء ذلك، تلخص بالاعتماد على عدد الناخبين في كل دائرة، مبلغ السقف الانفاقي لكل مرشح حسب المحافظة والذي لا يجب ان يتجاوزه، حيث تتصدر العاصمة سقف الانفاق، حيث يحق لكل مرشح في بغداد ان ينفق على الدعايات الانتخابية لما يصل الى مليار دينار، ولا يحق له تجاوز هذا الرقم اكثر، اما اقل سقف انفاق فكان من حصة ، حيث لا يحق لكل مرشح في ان يتجاوز سقف انفاقه حاجز الـ128 مليون دينار، وكالاتي:بغداد: لا يحق للمرشح تجاوز المليار ديناردهوك: لا يتجاوز 195 مليون دينار: ليس اكثر من 272 مليون دينار: لا يتجاوز الـ 300 مليون دينار: لا يتجاوز الـ 525 مليون دينار: لا يتجاوز الـ 239 مليون دينار: لا يتجاوز الـ163 مليون دينار: لا يتجاوز الـ 245 مليون ديناربابل: لا يتجاوز الـ 286 مليون دينار: لا يتجاوز الـ 170 مليون دينارواسط : لا يتجاوز الـ170 مليون دينار: لا يتجاوز الـ215 مليون دينار: لا يتجاوز 209 مليون دينار: لا يتجاوز الـ182 مليون دينارالمثنى : لا يتجاوز الـ128 مليون دينار: لا يتجاوز الـ 285 مليون دينار: لا يتجاوز الـ154 مليون دينار: لا يتجاوز الـ406 مليون ديناروفي هذا السياق، تقول مساعد الناطق الإعلامي في مفوضية، ، ان "الإنفاق الانتخابي هي الأموال النقدية والعينية التي يتم صرفها لصالح الحملة الانتخابية، والحدُّ الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح الفرد هو (250 ديناراً عراقياً) عن كل فرد في الدائرة المرشح عنها".وبيّنت، أن "أي تجاوز لسقف الإنفاق يعدُّ مخالفة قانونية تستوجب فرض عقوبات قد تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى إلغاء المصادقة على المرشح أو الحزب، أو حتى إلغاء النتائج أو الحرمان من الترشيح في الدورة الانتخابية المقبلة".ويشكك مراقبون بالتزام المرشحين والأحزاب بسقف الانفاق الأعلى هذا، حيث يتجاوز مرشحون هذا السقف بمراحل، بينما يعجز اخرون عن الوصول لربعه ممن لا يمتلكون الأموال ولا ينتمون لاحزاب سياسية كبيرة.