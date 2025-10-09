الصادقون: لا نسعى للوصول الى رئاسة الوزراء وهذا سبب استبعاد مرشحينا

وقالت السلطاني في حديثها لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية ، إن "الأسماء المستبعدة من السباق الانتخابي المنتمين الى حركة صادقون لم تتطابق عليهم كل شروط المفروضة من مفوضية الانتخابات والبعض عليهم قيود جنائية وجزائية"، مبينة أن "كتلةَ صادقون لا ترغبُ بترشيحِ شخصيةٍ لمنصبِ رئاسةِ الوزراء لكنه طموحٌ مشروع".ولفتت الى أن "المرشحين الان يتسابقون بالخطاب الطائفي وبعد وصولهم للبرلمان يجلسون مع المكونات الأخرى بصفاء وينسون كل ما وعدو الناس به وهذه الحملات الانتخابية معيبة التي تتعكز على الخطاب الطائفي"، موضحة، أنه "على والمفوضية ان تشددان رقابتهما أكثر على الدعاية الانتخابية التي فيها استغلال للمالي العام والسياسي".وأشارت الى أنه "لا توجد أيُ أسماءٍ مطروحةٍ بشأنِ اختيارِ رئيسِ الوزراء"، لافتةً الى أن "الأرقامَ التي تفرزُها الانتخاباتُ تلعبُ دورا مؤثرا في اتخاذِ القرار".واردفت، أنه "نعول خلال الحكومة القادمة على الذهاب أتجاه الأغلبية لان التوافقات خلال الفترات السابقة لم تنتج حكومات قوية وهذا ما يحتاجه وليس تقديم التنازلات، والخلافات السياسية اثرت على تقديم الخدمات".