تنافس انتخابي محموم بين المرشحين.. شعارات دون برامج!

الحملات الانتخابية للكيانات ما زالت تفتقر للبرامج الحقيقية رغم شراسة التنافس





ومع أن التنافسَ السياسي بين المرشحين والكياناتِ السياسيةٍ بلغ ذروتَهُ منذُ الأيامِ الاولى لانطلاقِ الحملاتِ الدعائية، إلا ان البرامجَ الانتخابيةَ تفتقرُ لحلولٍ تلبي تطلعاتِ الناخبين..

